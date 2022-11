Baseball: Tigres de Aragua omaggeranno Buddy Bailey

CARACAS – Per un tifoso dei Tigres de Aragua parlare del manager Buddy Bailey é toccare una fibra sensibile. Con lo statunitense i “felini” hanno vissuto uno dei momento più belli della loro storia non solo nella Liga Venezolana de Beisbol Profesonal, ma anche nella Serie del Caribe. Nella LVBP ha allenato i Tigres ed i Tiburones de La Guaira, con i felini ha vinto 6 scudetti e una Serie del Caribe. Mentre con i “salados” in due stagioni é arrivato fino alle semifinali.

Per questo motivo, domani prima della sfida contro i Leones del Caracas, i “bengalíes” gli renderanno un meritato omaggio. La notizia é stata annunciata sui social della squadra della “Ciudad Jardín”. Prima dell’acuto di “play ball” fissato per le 19:00 ci saranno una serie di attivitá per i tifosi che si recheranno nello stadio José Pérez Colmenares di Maracay.

Oltre ai titoli con i Tigres, Bailey ha vinto alcune distinzioni personali come il “manager dell’anno della LVBP” stagione 2006-2007 e “manager della squadra ideale della Serie del Caribe” 2009.

Attualmente i “bengalíes” sono il fanalino di coda della Liga Venezolana de Béisbol Profesional con uno score di 2 vittorie e 10 sconfitte. La classifica vede al comando i Leones (8 – 3), Tiburones (7 – 4), Magallanes (8- 5), Cardenales (6 – 4), Águilas (7 – 6), Bravos (4 – 6) e Caribes (4 – 8).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)