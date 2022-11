Insegnanti di lingua italiana premiati in Georgia (audio notizia)

Premiazione dei vincitori della prima edizione del “Premio al miglior insegnante della lingua italiana”, nato su iniziativa del Centro Nazionale per lo Sviluppo Professionale degli Insegnanti, con il sostegno dell’Ambasciata italiana a Tbilisi e del Centro di Lingua e Cultura Italiana “Minerva”. Il premio è stato assegnato ai migliori insegnanti non solo per le loro competenze, ma anche per le strategie didattiche e i metodi di insegnamento della lingua italiana.

“È il coronamento di un lungo percorso per l’inserimento della lingua italiana nelle scuole pubbliche e private della Georgia, che ha visto il raggiungimento di numeri importanti: 52 scuole con circa 6.500 studenti!”, ha detto l’ambasciatore Enrico Valvo. “È un riconoscimento degli insegnanti che sono riusciti a ispirare in modo particolare i loro studenti”.