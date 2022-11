Golf: Izcaragua Country Club si aggiudica il “Torneo Nacional Interclubes”

CARACAS – Festa grande per l’Izcaragua Country Club che mette in bacheca il titolo del “Torneo Interclubes de Golf” che si è disputato sul green della squadra campione.

A darsi battaglia c’erano: “Barquisimeto Golf Club”, “Caracas Country Club”, “Guataparo Country Club”, “Los Anaucos Golf Club”, “Lagunita Country Club”, “Maracaibo Country Club”, “Valle Arriba Golf Club” ed i padroni di casa. Ogni club ha schierato i migliori golfisti in rosa per portare a casa la 41ª edizione del “Torneo Interclubes de Golf”

L’Izcaragua Country Club é salito sul gradino più alto del podio grazie ai 119 punti lasciandosi alle spalle il “Guataparo Country Club” (108) che erano i campioni in carica.

Stando a quanto riferito nel comunicato stampa i golfisti in gara erano di 1ª , 2ª , 3ª , 4ª categoria nel torneo maschile, mentre in quello femminile erano di 1ª, 2ª e 3ª.

L’ Izcaragua Country Club ha piazzato nel primo posto della graduatoria i suoi golfisti nelle categorie 1ª e 2ª maschile, mentre in quello in rosa le vittorie sono arrivate in 1ª e 3ª.

Il Guataparo Country Club si é laureato campione nel campionato della 3ª categoria maschile. Hanno festeggiato trionfi anche il “Caracas Country Club” e “Barquisimeto Golf Club” nella 4ª categoria maschile e 2ª categoria femminile.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)