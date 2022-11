Arriva alla dodicesima edizione l’Italian Wine Emotion a Praga

PRAGA:- Arriva alla sua dodicesima edizione l’Italian Wine Emotion. Questo evento è diventato un appuntamento molto atteso sia dai nostri connazionali che dai cecoslovacchi che amano l’Italia e i suoi vini.

Il mercato del vino in Cechia, come del resto l’intero interscambio commerciale con l’Italia, è in costante crescita da più di dieci anni. Anche nel 2020, nonostante i ripetuti lockdown, i volumi sono aumentati fino a raggiungere i 218 mln di euro di import totale, di cui l’Italia detiene la fetta maggiore con oltre il 25% e si classifica quindi come primo Paese fornitore nel mercato vinicolo ceco.

Organizzato dall’Ambasciata Italiana a Praga, da CAMIC – Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca e da ICE Agenzia, l’Italian Wine Emotion ha riunito quest’anno 27 aziende vitivinicole in rappresentanza di oltre 180 etichette di 10 regioni italiane (Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto).

Ognuna di loro ha presentato i propri prodotti a distributori e importatori locali.

È seguito un elegante ricevimento nei lussuosi spazi del Palác Žofín al quale hanno partecipato numerosi ospiti cechi, rappresentanti delle istituzioni, imprenditori, operatori della filiera enogastronomica, giornalisti e personaggi pubblici.

L’Italian Wine Emotion 2022 ha voluto anche celebrare un anno dal lancio della campagna mondiale di nation branding BeIT, che ha nella Repubblica Ceca uno dei Paesi obiettivo.

L’occasione è stata propizia per promuovere la candidatura della città di Roma ad ospitare l’EXPO 2030 dopo il successo di Milano nel 2015.

Redazione Madrid