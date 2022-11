L’Italia partecipa all’Enjoy European Quality Food

MADRID:- Gli italiani e gli spagnoli potranno partecipare ad una vera festa gastronomica che si svolgerà a Madrid, Barcellona e Malaga nel contesto dell’Enjoy European Quality Food, un progetto, cofinanziato dall’Unione Europea e della durata di tre anni.

La finalità è quella di far conoscere e valorizzare i prodotti certificati di qualità, in particolar modo vino, olio e formaggi a Denominazione d’Origine, Indicazione Geografica e Specialità Tradizionale Garantita.

Partecipano l’Asti DOCG, il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, il Vino Nobile di Montepulciano DOCG, il Provolone Valpadana DOP, l’Olio Extravergine d’Oliva DOP Terre di Siena e DOP Seggiano e la Mozzarella STG.

Grazie ad un’azione della Camera di Commercio Italiana in Spagna e della nostra Ambasciata questi prodotti di eccellenza saranno presentati in diversi eventi e giornate gastronomiche che si estenderanno fino a marzo 2023. Una vera festa per il pubblico che li potrà conoscere e degustare e per gli operatori del settore Ho.Re.Ca che ne scopriranno tutte le potenzialità.

Ecco il programma delle attività proposte che includeranno distinte tipologie di eventi quali gli Italian Lifestyle Week, i workshop e la promozione sui punti di vendita.

A Barcellona e a Malaga avranno luogo le Italian Lifestyle Week, eventi serali che verranno realizzati presso selezionati locali e che si rivolgono principalmente a un target di foodie lover.

A Barcellona sono previsti dal 17 al 27 novembre nei seguenti luoghi:

AL GRANO BISTROT Carrer de Tamarit, 104.

CONTRACORRENT BAR Carrer de Ribes, 35, local 13-14.

RAFFAELLI Carrer de Luis Antúnez, 11.

LECCABAFFI Carrer de València, 341.

OBE RESTAURANT Plaça de Santa Caterina, 1.

FASTUC Carrer d’Oliana, 14.

E ancora dall’ 8 al 19 dicembre nel

MY F*KING RESTAURANT Carrer Nou de la Rambla, 35.

A Malaga l’Italian Lifestyle Week si svolgerà nel corso della prima settimana di marzo 2023 nel RESTAURANTE CANDADO GOLF Calle Golf del Candado.

In queste occasioni i buongustai e gli specialisti del settore potranno conoscere e degustare alcune delle produzioni italiane ottenute nell’ambito dei sistemi di qualità dell’Unione Europea, protagoniste di gustose ed originali proposte gastronomiche: da piatti ed abbinamenti, a snacks e aperitivi. Proposte originali e stuzzicanti create per l’occasione e per avvicinare ai prodotti italiani con certificazione europea un pubblico sempre più attento e giovane.

Sono previsti anche workshop rivolti soprattutto a buyers, distributori, operatori Ho.Re.Ca e influencer locali, che avranno modo di approfondire la conoscenza dei nostri prodotti e dei sistemi di qualità dell’UE attraverso un programma apposito di degustazioni e incontri B2B con i produttori coinvolti. In particolare, verrà realizzato a Madrid, nel centrico locale “La Caníbal”, nel mese di febbraio 2023.

Sempre durante il mese di febbraio l’allestimento di un corner promozionale e informativo all’interno del negozio Poncelet di Madrid, specializzato in formaggi locali e internazionali, mira a diffondere la conoscenza dei prodotti associati al progetto Enjoy European Quality Food.

Redazione Madrid