Calcio femminile: La Vinotinto cade 1-3 contro il Panamá

CARACAS. – Inizia male la tournée europea della Vinotinto Femminile: ko 1 – 3 con il Panamá.

Nella gara disputata nello stadio Municipal de Jerez de la Frontera (Spagna) le prime a passare in vantaggio sono state le “canaleras” con il gol di Lineth Cedeño (2’). Le centroamericane hanno allungato il vantaggio grazie ad Erika Hernández (24’). Lo 0-3 in favore del Panamá lo segna Marta Cox al 52esimo.

L’unico gol delle venezuelane é stato griffato da Ysaura Viso a tre minuti dal termine. Stando a quanto riferito in un comunicato stampa della federcalcio venezuelana, l’italo-venezuelana Barbara Olivieri non era tra le convocate per un problema gastrointestinale.

La nazionale tornerà in campo il 14 novembre quando affronterà nello stadio Los Arcos della cittá di Cádiz la Scozia.

Il Tabellino

Venezuela – Panamá 1 – 3

Reti: Ysaura Viso 87’ (VEN) Lineth Cedeño 2’ 53’ Erika Hernández 25’ (PAN)

Venezuela (1): Nayluisa Cáceres, Verónica Herrera, Yenifer Giménez, María Peraza (Kimberlyn Campos, min. 54), Raiderlin Carrasco, Dayana Rodríguez (Ana Paula Fraiz, min. 85’), Maikerlin Astudillo (Bárbara Martínez Flores, min. 46’), Deyna Castellanos, Mariana Speckmaier (Michelle Romero, min. 46’), Paola Villamizar (Wilmary Arguelles, min. 77) (Fabiola Solorzano, min. 85’) e Ysaura Viso. DT: Pamela Conti.

Panamá (3): Yenith Bailey, Hilary Jaen, Wendy Natis (Mickeylis Gutiérrez, min. 81’), Katherine Castillo (Carina Baltrip-Reyes 68’), Yomira Pinzón, Deysire Salazar (Aldrith Quintero, min. 56’), Schiandra González (Withney De Obaldia, min. 81’), Marta Cox, Rebeca Espinosa, Erika Hernández (Emily Cedeño, min. 68’) y Lineth Cedeño (Karla Riley, min. 81’). DT: Ignacio Quintana.

Note: ammonizioni: Deysire Salazar (44’), Emily Cedeño (83’). Arbitro: Jason Barcelo (Gibraltar) che é stato assistito dai suoi connazionali Michael Macías, Daniel Gómez (Gibraltar) e Patrick Canepa (quarto uomo). Stadio: Chapín, Jerez de la Frontera.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)