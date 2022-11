Vinotinto: cinque italo-venezuelani tra i convocati di José Pekerman

CARACAS. – Sono 5 gli italo-venezuelani nella lista dei convocati di José Pekerman per le amichevoli contro Panamá (martedí 15 novembre) e Siria (domenica 20 novembre). Spicca il nome di Ernesto Torregrossa, calciatore in forza al Pisa. Per il bomber nato a Caltanisetta é la prima convocazione con la nazionale venezuelana. Completano la lista dei convocati Andrés Ferro (Metropolitanos), Christian Larotonda (Metropolitanos), Jefferson Savarino (Real Salt Lake, USA) e Nahuel Ferraresi (San Paolo, Brasile).

Tra i calciatori chiamati dal mister della Vinotinto ci sono Jean Fuentes e Freddy Vargas che recentemente hanno vinto lo scudetto nella Liga Futve con i Metropolitanos. Fanno parte della spedizione calciatori del calibro di Tomás Rincón, Yordan Osorio, Yangel Herrera, Salomón Rondón, Miguel Navarro, Ronald Hernández, Josef Martínez, Juan Pablo Añor, Alain Baroja.

Nelle ultime quattro amichevoli disputate la nazionale venezuelana ha portato a casa tre vittorie (0 – 1 con Malta, 0 – 1 con Arabia Saudita e 0 – 4 con Emirati Arabi Uniti) ed un ko (0 – 1 con l’Islandia). I prossimi impegni serviranno per continuare a testare i pezzi in chiave qualificazioni per il mondiale del 2026 che avrà come sedi Canada, Messico e Stati Uniti.

Questa la lista completa dei convocati:

Portieri: Joel Graterol (América, Colombia), Alain Baroja (Caracas), Cristopher Varela (Deportivo Táchira).

Difensori: Yordan Osorio (Parma), Alexander González (Pyunik, Armenia), Miguel Navarro (Chicago Fire, USA), Ronald Hernández (Atlanta United, USA), Christian Makoun (New England Revolution, USA), John Chancellor (Coritiba, Brasile), Nahuel Ferraresi (Sao Paulo, Brasile), Yohan Cumana (Deportivo La Guaira), Jean Fuentes (Metropolitanos), Andrés Ferro (Metropolitanos).

Centrocampisti: Tomás Rincón (Sampdoria), Yangel Herrera (Girona, Spagna), Cristian Cásseres Yepes (New York Red Bulls, USA), Christian Larotonda (Metropolitanos), José Andrés Martínez (Philadelphia Union, USA), Jefferson Savarino (Real Salt Lake, USA), Jhon Murillo (Atlético San Luis, MEX), Eduard Bello (Mazatlán, Messicoo), Darwin Machís (Juárez, Messico), Juan Pablo Añor (Caracas), Freddy Vargas (Metropolitanos), Andrés Romero (Monagas).

Attaccanti: Ernesto Torregrossa (Pisa), José Salomón Rondón (Everton, Inghilterra), Josef Martínez (Atlanta United, USA).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)