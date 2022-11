Il poeta venezuelano Rafael Cadenas vince il Premio Cervantes 2022 (audio notizia)

Il poeta venezuelano Rafael Cadenas è stato insignito del Premio Cervantes 2022, il più alto riconoscimento di letteratura in spagnolo e dotato di 125.000 euro, per decisione della giuria, resa pubblica ieri dal ministro spagnolo della Cultura e dello Sport, Miquel Iceta.

«Il suo lavoro -ha espresso la giuria- è uno dei più importanti e dimostra il potere trasformante della parola quando il linguaggio è portato al limite delle sue possibilità creative, e distilla l’essenza sfolgorante delle parole, in un duplice territorio di sogno e di veglia, espressione dell’esistenza e dell’universo, una dimensione insieme mistica e terrena».

Cadenas, scrittore, poeta, saggista e insegnante, ha unito poesia e pensiero durante tutta la sua carriera e si distingue per la sua capacità di esprimere desolazione, calma e bellezza. La sua poesia più famosa, “La sconfitta”, lo rese un simbolo per molti giovani degli anni Sessanta e popolare in Spagna e America Latina. Tuttavia, avrebbe sottolineato decenni dopo che si tratta di una poesia che non lo rappresenta più oggi.

Un autore che pubblicò la sua prima raccolta di poesie, “Canzoni iniziali”, nel 1946 e che fin da giovanissimo unì la letteratura alla politica diventando membro del Partito Comunista del Venezuela, fu imprigionato e visse in esilio durante la dittatura di Marcos Pérez Jiménez, negli anni Cinquanta.

Redazione Madrid