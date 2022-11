Semana de la Cocina Italiana se llena de sabores saludables

CARACAS – Los sabores de Italia estarán presentes del 14 al 21 de noviembre, en la gran fiesta de los placeres y tradiciones culinarias, durante una serie de actividades que se realizarán en distintos puntos del país, para celebrar la VII edición de la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo (SCIM).

Con un tema central orientado en la salud alimentaria y protección ambiental, los ingredientes en la cocina estarán en sintonía con la sostenibilidad del planeta y buscarán la innovación para ofrecer platos sanos y novedosos para el cuerpo y el paladar, de allí el lema “Convivialidad, sostenibilidad e innovación: los ingredientes de la cocina italiana para la salud de las personas y la protección del planeta”.

En Venezuela la oferta gastronomíca heredada de la bota, se saboreará a través de suculentas preparaciones de las clases magistrales y demostraciones culinarias, además de algunos cursos en línea que resaltarán las recetas particulares de cada región de Italia, y que combinarán los sabores propios que dejan los ingredientes cultivados en el suelo territorial.

Como un plus, innumerables historias aderezarán la cultura gastronómica mediante 20 videos que mostrarán las tradiciones y formas de cocinar en diversas regiones del bel paese.

La VII edición de la Semana de la Cocina Italiana, que busca promover en todo el mundo los rasgos distintivos de la identidad cultural del país europeo, este año tendrá para Venezuela la participación de los chefs Matilde Veneziano y Maurilio Magaldi de Veneziano Gourmet, así como la vista especial del chef Roberto Costagliola, quien en su viaje al país representará a la Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto.

La cita mundial con los sabores de Italia está dedicada a su patrimonio culinario, su riqueza y al alto estándar de calidad, de allí que esta iniciativa anual promueve las tradiciones culinarias, el conocimiento de la comida y el vino como rasgo distintivo de Italia.

El evento que dura toda una semana en simultáneo en los diferentes países, es promovido por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional (Maeci) para resaltar el siempre presente “Made in Italy” y en Venezuela, es organizado por la Embajada de Italia en Venezuela y el Instituto Italiano de Cultura de Caracas (IIC), en colaboración de la Cámara de Comercio Venezolano-Italiana (Cavenit).

“Suculento” programa

Una serie de actividades arrancarán desde el próximo lunes, siendo la inaugural en la sede del Instituto Italiano de Cultura, con un Showcooking de Veneziano Gourmet dedicada a la diversidad de la gastronomía siciliana, influenciada por la contribución de las culturas griega, hebrea y del Magreb. El menú estará inspirado en la fusiona de recetas a base de pescado, carnes, hortalizas, dulces y helados.

El martes 15 el chef Roberto Costagliola se presentará en la Boutique Ferrari, de Las Mercedes y ofrecerá su showcooking dedicado a la región de Emilia-Romagna, cuna del parmigiano reggiano, del prosciutto di Parma, del aceto balsámico, de la lasagna y el tagliatelle al ragù.

El miércoles tocará el turno a la clase magistral que traerá los sabores mediterráneos y frescos de la Puglia, con platos sencillos y basados productos locales, con elaboraciones artesanales como su reconocida pasta orecchiette. La clase será impratida por el chef invitado a las 11:00 am en los espacios del Instituto Superior Mariano Moreno, ubicado en Los Naranjos.

El día 17 de noviembre a las 6:00 pm, la Terraza Atelier Casa en Las Mercedes, recibirá al chef Roberto Costagliola, quien hará una demostración para rendirle homenaje a la Campania, región madre de la pizza “Margherita”, del spaghetti, de la ensalada capresa, de la mozzarella di búfala y del inigualable limoncello de Sorrento.

Como muestra de sus habilidades para fusionar tradición e innovación, el cocinero internacional que actualmente tiene un restaurante en Barcelona, España, ofrecerá una clase magistral sobre la cocina de Toscana y Lazio el viernes 18 a las 5:00 pm, en el Centro Italiano Venezolano.

Los ingredientes propios de estas regiones de Italia se basa en las carnes de cerdo, vaca y cordero, con salsas espesas y aromas fuertes, las legumbres, las trufas blancas y negras; así como por productos típicos como el queso pecorino romano, la ricotta y la caciotta.

Para el fin de semana el chef tendrá dos divinos encuentros, el domingo 20, de 2:00 a 7:00 pm en los espacios de Cinecittà, en Colinas de Bello Monte, para mostrará qué es la Pizza Contemporánea.

Finalmente el lunes 21, de 9:00 am a 1:00 pm, ofrecerá la clase magistral sobre el Arte Bianca Partenopea (Arte blanco napolitano), en la Escuela de Cocina Plaza´s, en Los Chaguaramos.

Historia y recetas online

Aparte de las actividades presenciales, hay posibilidades de disfrutar sin costo una serie de cursos sobre la historia de la cocina italiana y preparaciones típicas de las diversas regiones, para un total de 20 producciones que será compartidas a través de medios digitales y portales, producidas por la Universidad de Ciencias Gastronómicas de Pollenzo, en colaboración con el Maeci y sedes diplomáticas en el extranjero.

Los videos que se irán transmitiendo durante la semana, son un curso completo sobre la cocina regional italiana y representa una oportunidad para que los apasionados de la gastronomía puedan descubrir los productos típicos, recetas emblemáticas y conocer sobre su elaboración en cada región.

El curso “Los Sabores de Italia” estarán disponibles en los canales de Youtube de la Embajada de Italia, del IIC y de Cavenit y la primera entrega sobre la Campania, se podrá ver a partir del 14 de noviembre a las 9:00 am, a las 2:00 pm, será la lección sobr Basilicata y a las 6:00 pm de la Puglia.

El de la región de Calabria se colgará el martes 15 a las 9:00 am; el de Sicilia a las 2:00 pm y el de Sardegna a las 5:00 pm, seguidamente, el miércoles serán sobre Lazio, Umbria y Marche a iguales horarios, mientras que Abruzzo y Molise serán los temas de del jueves 17 a las 11:00 am y 3:00 pm, respectivamente.

El viernes 18 toca a la Toscana a las 10:00 am y a las 2:00 pm la Emilia-Romagna. El sábado 19 serán el Veneto (9:00 am), Friuli Venezia Giulia (2:00 pm) y Lombardia (6:00 pm). El domingo corresponde las regiones de Trentino Alto Adige y Piemonte a las 10:00 am y 2:00 pm respectivamente, para cerrar el lunes 21 de noviembre con la gastronomía de Valle d’Aosta a las 9:00 am y Liguria a las 3:00 pm.

Asimismo, tendrá lugar en las seccionales de Cavenit en Aragua, Bolívar, Carabobo, Lara, Monagas y Zulia, una serie de actividades culinarias que involucrarán a los interesados, afiliados y empresas del interior del territorio.

Sostenibilidad alimentaria

Vale comentar que la SCIM debatirá temas de interés mundial sobre la importancia que Italia les da a las indicaciones geográficas (IG) y su repercusión en el ámbito económico y comercial, como herramientas para informar a los consumidores sobre el origen y cualidades de los productos.

Por ello , como parte de la programación 2022 se incluye la Dieta Mediterránea como modelo de sostenibilidad alimentaria, la relación equilibrada entre los seres humanos y la naturaleza, las características organolépticas de los productos italianos y la problemática del “italian sounding”, aquellos productos que “suenan” y “se ven” italianos pero que en realidad no son “Made in Italy”.

Todas las actividades que son parte de la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo podrán seguirse en las redes sociales con la etiqueta #ItalianTaste y se conmemoran dentro del plan “Vivere All’Italiana” del Maeci.

Los detalles de todas estas actividades estarán disponibles en el sitio www.semanadelacocinaitaliana.com.ve así como en los portales de www.ambcaracas.esteri.it , www.cavenit.com e www.iiccaracas.esteri.it

Para las reservaciones e información sobre el costo de las actividades, llamar al 0412-9963737 o escribir a asistentecomercial1@cavenit.com

Redacción Caracas