Qatar 2022: il venezuelano Valenzuela e la sua terna tra i protagonisti del mondiale

CARACAS – Manca sempre meno al fischio d’inizio del mondiale in Qatar. Il Venezuela non é riuscito a strappare il biglietto per l’evento che per la prima volta si disputerà in terra araba, ma come sempre i tifosi della palla a chiazze seguiranno le gare. In questo 2022, ci sarà un motivo in più per seguire le partite: per la seconda volta nella storia un arbitro tesserato in Venezuela avrà l’onore di dirigere una sfida. Si tratta di Jesús Valenzuela che sarà coadiuvato dai connazionali Jorge Urrego, Tulio Moreno e Juan Soto. In precedenza Venezuela era stata rappresentato da Vicente Llogrebat nel mondiale Germania 1974.

Valenzuela ha esordito come direttore di gara nella Primera División nel 2011, mentre il salto a livello internazionale é stato nel 2013. Attualmente il fischietto nato 38 anni fa nello stato Portuguesa é uno dei migliori arbitri nella zona Conmebol.

Nel palmares sportivo di Jesus Valenzuela ci sono le esperienze nella finale della Coppa Sudamericana 2021, semifinale della Coppa America 2021, diverse gare della Coppa Libertadores, Giochi Olimpici Tokyo 2020, tre finali della Liga Futve. Doveva arbitrare anche la sfida Brasile-Argentina delle qualificazioni verso il mondiale 2022, ma la gara fu sospesa nei primi minuti di gioco.

Gli assistenti

Jorge Urrego ha collezionato presenze in Copa Libertadores, Mondiale Under 17 negli Emirati Arabi, Mondiale Under 20 in Polonia, Giochi Olimpici Londra 2012, Coppa America Cile 2015 e Brasile 2021.

Tulio Moreno ha nel suo biglietto da visita Giochi Olimpci Tokyo 2020, qualificazioni verso il mondiale, torneo preolímpico, Under 17 in Cile nel 2017, Mondiale Under 19 del 2019, Recopa Sudamericana, Copa Libertadores, Coppa Sudamericana.

Juan Soto é l’incaricato del VAR. Anche lui ha una vasta esperienza in gare di caratura internazionale.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)