Un ponte di sapori tra l’Italia e la Spagna

MADRID:- Al cibo sono legati ricordi, emozioni, sensazioni. Ma non solo, la tradizione culinaria di un paese è lo specchio della sua storia, dell’eccellenza dei suoi prodotti. L’Italia, da sempre, è una delle nazioni in cui il cibo ha un ruolo protagonista. Tutte le regioni, ogni città, anche le più piccole, offrono l’occasione di vivere un’esperienza indimenticabile di profumi e sapori.

Uno dei momenti più attesi a livello internazionale è proprio la Settimana della Cucina Italiana. In questa occasione la nostra Ambasciata in Spagna con la collaborazione delle Camere di Commercio italiane di Madrid e Barcellona ha organizzato più di trenta iniziative in molte città del paese, tra cui Barcellona, Cordoba, Madrid, Oviedo, Salamanca, Siviglia e Valencia.

Il tema centrale è: “Convivialità, sostenibilità e innovazione: gli ingredienti della cucina italiana per la salute delle persone e la tutela del pianeta”. Come ha sottolineato l’Ambasciatore Riccardo Guariglia quest’anno si è voluto “allargare lo spettro delle collaborazioni e potere così declinare i vari temi prioritari di questa rassegna: tutela della salute, del pianeta, innovazione”.

Molte le iniziative in programma tra cui segnaliamo un convegno promosso dall’Ambasciata giovedì 17 novembre presso l’Istituto italiano di cultura di Madrid con la collaborazione di vari professori universitari provenienti dal Campus bio-medico di Roma, dall’Università per le Scienze Gastronomiche di Pollenzo, dall’Universidad Autónoma de Madrid e dalla Complutense, che sarà aperto da un video-messaggio del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e forestale (MASAF), Francesco Lollobrigida.

Ulteriori iniziative riguarderanno masterclass condotte dallo chef Massimiliano Careri della scuola ICIF presso le più rinomate scuole alberghiere di Spagna (IES Hotel Escuela di Madrid, Escuela Superior de Hostelería de Sevilla), show-cooking nel supermercato gourmet Sánchez Romero, iniziative commerciali in numerosi ristoranti italiani ed un incontro sulla “wine economics” volto alla promozione nel mercato spagnolo dei vini italiani.

Ecco il calendario delle iniziative nelle varie città spagnole:

Lunedì 14 novembre

(Cordoba)

• “Regioni e sapori: i prodotti dei territori italiani”: Conferenza della professoressa Marzia Fascioli in cui si propongono attività destinate a scoprire le regioni d’Italia e i loro prodotti tipici. Le attività saranno disponibili poi in differita sulla piattaforma moodle durante la settimana dal 14 al 18 novembre (Universidad de Cordoba, Aula Magna Facoltà umanistiche, Plaza Cardenal Salazar, Cordoba, 9.00-11.00).

• “Prodotti italiani DOC”: Intervento del professor Francisco José Rodríguez Mesa sui prodotti italiani di denominazione origine controllata con l’obiettivo di arricchire la conoscenza linguistica e migliorare il vocabolario specifico. Le lezioni saranno disponibili sulla piattaforma moodle dell’Università di Cordoba dal 14 al 18 novembre.

• “La leggenda del Parmigiano Reggiano: Boccaccio e la contrada di Bengodi”: percorso tra gastronomia e letteratura tenuto dalla professoressa Linda Garosi (Università di Cordoba, Facoltà di Lettere e Filosofia aula 20, plaza Cardenal Salazar, Cordoba, 10.00-11.00 nell’Aula 20 e 13.00-14.00 nell’Aula 19).

(Madrid)

• Show-cooking “A pranzo con Raffaello”. Giornalisti e blogger di gastronomia verranno invitati all’Istituto Italiano di Cultura di Madrid per un’esperienza culturale e culinaria nel Rinascimento italiano. Dopo una visita guidata alla mostra “Magister Raffaello”, in esposizione presso l’IIC fino al 15 gennaio, Manfredi Bosco, presidente della sede spagnola della Federazione Italiana Cuochi, presenterà uno show-cooking sulla cucina all’epoca del Rinascimento. In tale occasione verrà illustrato alla stampa il programma della Settimana della cucina italiana in Spagna. (Istituto Italiano di cultura, c/Mayor 86, Madrid, ore 12.30).

• Masterclass “Pequeños Chefs”: iniziativa organizzata con la Scuola Italiana dell’infanzia e l’Accademia Italiana di Cucina. Gli alunni parteciperanno ad una lezione dello chef italiano Marco Bozzolini dove prepareranno e assaggeranno un piatto della tradizione italiana (Camera di Commercio e Industria Italiana in Spagna, c/ Cristobal Bordiù 54, Madrid, Alla mattina).

• Seminario “Wine Economics”: In collaborazione con la IE University, si svolgerà nella serata di lunedì un seminario promosso dall’Ambasciata italiana di approfondimento della economia globale del vino, con successiva degustazione di vini italiani. Interverrà il Professore Fernando Cortiñas Lúquez.

L’iniziativa viene realizzata anche con lo scopo di promuovere la penetrazione di vini italiani nel mercato spagnolo. (Paper Pavilion de la IE University, c/ Serrano 99, Madrid, ore 19.00).

(Salamanca)

• Conferenza: “Il vino nella letteratura italiana” tenuta dal Professor Vicente González Martín (Universidad de Salamanca, Aula Minor, Anayita, ore 11.00).

(Siviglia)

• Nel capoluogo andaluso è prevista una masterclass lunedì 14 nella Escuela de Hostelería de Sevilla, un centro di formazione nato nel 1993, altresì sede della AHEOS, Asociación de Escuelas de Hostelería Españolas. Seguirà il giorno seguente una colazione per giornalisti. (Escuela Superior de Hosteleria, Camino de los Descubrimientos 2, Siviglia, tutto il giorno)

Martedì 15 novembre

(Barcellona)

• “Architettura del suolo: paesaggi agricoli in Emilia Romagna”: in collaborazione con il comune di Bologna e “Cultura italiana”, assieme alla locale sede dell’Istituto Europeo per il Design (IED), alla Scuola Alberghiera Hofmann e all’Associazione Italiana degli Ambasciatori del Gusto, si svolgerà una tavola rotonda su materie prime, spazio e ambiente. Massimo Maracci, direttore di “Cultura Italiana”, illustrerà le tradizioni culinarie emiliane basate sugli studi di Massimo Montanari e Piero Camporesi dell’Università di Bologna (Istituto Italiano di Cultura, Passatge de Mendez Vigo 5, Barcellona, 19.00).

(Cordoba)

• “Canzoni e cucina”: Intervento della professoressa Barbara Galeandro in cui verranno proposte canzoni e video relativi alla cucina tipica italiana. (Università di Cordoba, aula 9 Facoltà Lettere e Filosofia, Plaza Cardinal Salazar, Cordoba, 15.00-17.00).

• “Made in Italy a tavola: il business del falso cibo italiano”: Intervento della professoressa Linda Garosi in cui si svolgeranno attività di comprensione e traduzione di testi giornalistici relativi al Made in Italy a tavola. (Università di Cordoba, Facoltà di Lettere e Filosofia, Aula Magna, plaza Cardenal Salazar, Cordoba, 15.00-17.00).

(Madrid)

• Showcooking “Territorio y calidad de los productos”: all’interno del supermercato si terrà uno showcooking volto a promuovere i prodotti italiani DOP e IGP organizzato dalla sede spagnola della Federazione Italiana Cuochi in Spagna. Alla fine verrà offerta una degustazione ai presenti. (Supermercado Sanchez Romero, c/Castello 23, Madrid, 12.30).

• Masterclass “Pequeños chefs”: gli alunni della scuola italiana elementare di Madrid parteciperanno a una lezione di cucina dello chef Marco Bozzolini (Camera di commercio e industria italiana in Spagna, c/Cristobal Bordiù 54, Madrid, Mattina).

• “Roma: sabores, tradiciones, futuro”: Colazione con altre Camere di Commercio Europee a Madrid con lo scopo di promuovere l’Expo Roma 2030. (Camera di commercio e industria italiana in Spagna, c/Cristobal Bordiù 54, Madrid, 14.30).

(Siviglia)

• Pranzo nella Escuela Superior de Hostelerìa de Sevilla: pranzo nel ristorante Azajal della Escuela Superior in cui parteciperà il console onorario Carlos Ruiz Berdejo y Sigurtà Muchetti e la stampa. Il menù sarà curato dallo chef Massimiliano Careri (Escuela Superior de Hosteleria, Restaurante Azajal, Camino de los Decubrimientos 2, Siviglia, ora di pranzo).

Mercoledì 16 novembre

(Madrid)

• “Ingredienti della tradizione culinaria italiana: una scelta sostenibile”: conferenza tenuta dal professor Pietro D’Alessio del Dipartimento delle Scienze degli alimenti e dei Farmaci dell’Università degli Studi di Parma. La conferenza tratterà di una breve esplorazione socio-storico-culinaria di alcuni prodotti italiani, in particolar modo il fenomeno dello SLOW FOOD e di EATALY (Universidad Complutense de Madrid, Campus Moncloa Aula D-01, Madrid, 8.30-10.30).

• “Pequeños Chefs”: iniziativa organizzata con la Scuola Italiana dell’infanzia e l’Accademia Italiana di Cucina. Gli alunni parteciperanno ad una lezione dello chef italiano Marco Bozzolini dove prepareranno e assaggeranno un piatto della tradizione italiana (Camera di Commercio e Industria Italiana in Spagna, c/ Cristobal Bordiù 54, Madrid, Alla mattina).

• Masterclass presso IES Hotel della Escuela de la Comunidad de Madrid con lo chef Massimiliano Careri. Gli studenti saranno poi chiamati a cimentarsi nell’organizzazione di una colazione di gala giovedì 17, che si svolgerà presso la stessa scuola e alla quale parteciperà l’Ambasciatore Guariglia.

Entrambe le iniziative rispondono pienamente alla filosofia di “ITmakES” (Italy and Spain making together) nella sua declinazione “food & wine”. (IES Hotel della Escuela de la Comunidad de Madrid, Ctra. De Colmenar Viejo M-607, Salida 14 y 15, Madrid).

Un nuovo concorso targato “ITmakES food&wine”

L’Ambasciata, in collaborazione con l’Ufficio ICE di Madrid, punta altresì a continuare nella tessitura di ponti tra la Spagna e l’Italia, in particolare tra i giovani spagnoli e i centri di eccellenza italiana, attraverso il lancio di una nuova edizione del concorso per giovani chef “Prepara il tuo futuro – nuovi talenti della cucina italiana”.

(Oviedo)

• “Un viaggio nella gastronomia italiana attraverso la letteratura italiana”: Lettura organizzata con la Società Dante Alighieri (Espacio la Binzaga, c/Cristobal Bordiù 54, Oviedo, 20.00)

Giovedì 17 novembre

(Barcellona)

• “L’arte culinaria”: Conferenza sulle materie prime, spazio e ambiente e sulle nuove prospettive del food design in Italia e Spagna (IED Barcellona, Carrer de Biada 11, Barcellona, 19.00).

(Madrid)

• “Gli ingredienti dei territori e della cucina italiana”: intervento della professoressa Antonella Piazza con un focus operativo e cooperativo per acquisire contenuti relazionati al territorio e alla cucina italiana (Universidad Complutense de Madrid, Campus Moncloa Aula D-01, Madrid, 8.30-10.30).

• “La dieta mediterranea e la salute del pianeta”: conferenza del Professor Gabriele Volpato dell’Università delle Scienze gastronomiche di Pollenzo (Escuela Italiana de Madrid, c/Augustin de betancourt 1, Madrid, 11.30).

• “Dieta mediterranea ed educazione nutrizionale”: Conferenza del Professor Luca Piretta dell’Università Campus Bio-medico di Roma. Il prof. Piretta interverrà alla facoltà di medicina dell’Università Complutense sul tema dell’etichettatura fronte-pacco. L’Italia ritiene che il nutriscore sia fortemente nocivo per gli interessi di consumatori e produttori, penalizzando maggiormente, tra l’altro, i prodotti della dieta mediterranea.

(Universidad Complutense de Madrid, Aula especial prof. Schuller, Plaza Ramon y Cajal s/n, Madrid, ore 13.00)

• Pranzo allo IES Hotel della Escuela de la Comunidad de Madrid: pranzo organizzato dallo chef Massimiliano Careri (Ctra. De Colmenar Viejo M-607, Salidas 14 e 15. Distretto municipal Fuencarral el Prado-Madrid Capital, 14.00)

• “Tradurre la cucina regionale dei romanzi di Camilleri in una lingua straniera”: intervento della professoressa Antonella Piazza (Universidad Complutense de Madrid, Campus Moncloa Aula A-22 A, Madrid, 15.00-18.00).

• “Convegno sulla dieta Mediterranea” All’evento, moderato dal giornalista Alberto Luchini, prenderanno parte i Professori Gabriele Volpato dell’Università per le Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Jesús Román Martínez Álvarez della Complutense e Presidente della Fundación Alimentación Saludable, Raffaele Carraro dell’Universidad Autónoma de Madrid nonché endocrinologo e nutrizionista dell’Hospital Universitario de La Princesa, Luca Piretta del Campus bio-medico di Roma. Nel corso dell’evento si approfondirà l’importanza della dieta mediterranea per la salute del pianeta e della persona. Si evidenzierà, inoltre, come etichettature fronte-pacco tipo “nutriscore” siano in tal senso controproducenti. (Istituto Italiano di Cultura, c/Mayor 86, Madrid, 17.30.)

Venerdì 18 novembre

(Barcellona)

• “Testi di Pasolini dedicati alla Basilicata e alla sua tradizione gastronomica”: tavola rotonda (Libreria Bernat, Carrer de Buenos Aires 6, Barcellona, 19.30).

Cena organizzata dal Consolato Generale a Barcellona con lo chef Luca Mastromattei dell’Associazione Ambasciatori del Gusto (20.30).

(Cordoba)

• “Canzoni e cucina”: Intervento della professoressa Barbara Galeandro in cui verranno proposte canzoni e video relativi alla cucina tipica italiana (Università di Cordoba, aula 9 Facoltà Lettere e Filosofia, Plaza Cardinal Salazar, Cordoba, 15.00-17.00).

• “Made in Italy a tavola: il business del falso cibo italiano”: Intervento della professoressa Carmen Blanco Valdés in cui si svolgeranno attività di comprensione e traduzione di testi giornalistici relativi al Made in Italy a tavola (Università di Cordoba, Facoltà di Lettere e Filosofia, Aula 8, plaza Cardenal Salazar, Cordoba, 13.00-15.00).

(Valencia)

• Intervento in video conferenza dell’arch. Tiziana Monterisi, fondatrice della start-up italiana Ricehouse, all’interno del programma didattico della scuola LABA – Libera Accademia di Belle Arti di Valencia, dal titolo “Il riso come risorsa per un’architettura di ri-generazione, sostenibile nei confronti delle persone e dell’ambiente” (LABA, Calle Quart 21-23, Valencia, 11.00-12.00)

Venerdì 25 novembre

(Salamanca)

• Luoghi di Verga all’interno dei pasti, della società e della cultura: convegno alla Facoltà di Filologia dell’Università di Salamanca (Aula Magna, Palacio de Anaya, Salamanca, 9.00-10.10).

(Granada)

• “Siamo quello che mangiamo”, attività didattica a cura della lettrice ministeriale Marina Russo del Dipartimento di Italiano dell’Università di Granada (14-20 novembre 2022).

Attività trasversali alla settimana della cucina

• L’Ufficio ENIT a Madrid ha previsto durante la Settimana inserti su riviste specializzate (anche digitali) in gastronomia per promuovere tour eno-gastronomici in Italia.

(A Coruña, Cangas do Morrazo, Madrid, Santa Cruz de Tenerife, Siviglia e Valencia)

Le iniziative promosse dalle due Camere di Commercio

Molte iniziative vedranno il coinvolgimento sull’intero territorio spagnolo dei numerosi ristoranti di cucina italiana.

La Camera di Commercio e Industria italiana per la Spagna, con sede a Madrid, continua anche quest’anno la campagna di promozione della ristorazione italiana autentica dal titolo “Sabor a Italia: descubre el plato estrella” con l’obiettivo di valorizzare gli stabilimenti che fanno dell’autenticità della cucina italiana il loro punto di forza e supportarne il rilancio. L’iniziativa vede il coinvolgimento di ristoranti a A Coruña, Cangas do Morrazo, Madrid, Santa Cruz de Tenerife e Valencia.

La pagina di riferimento è: https://www.saboraitalia.es/

La Camera con sede a Madrid organizzerà anche una colazione, in cui prenderà parte l’Ambasciatore Guariglia, con la quale promuovere la tradizione culinaria romana e presentare ai Presidenti di altre Camere di Commercio europee la candidatura di Roma ad ospitare l’Expo 2030.

La Camera di Commercio italiana di Barcellona, per parte sua, promuoverà un altro tour gastronomico, dal 14 novembre al 27 dicembre, dal nome “Italia con gusto”, che vedrà la partecipazione di 15 ristoranti nella zona di Barcellona.

Il catalogo della Settimana della cucina italiana in Spagna

Sarà, inoltre, reso disponibile gratuitamente un catalogo sulle distinte iniziative corredato da fotografie e video sia della mostra “Food Heroes”, promossa dalla Farnesina e da Slow Food. Nel catalogo, attraverso appositi QR code, sono, inoltre, disponibili i video relativi ai prodotti tipici delle regioni italiane, altra iniziativa promossa dal Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con l’Università per le Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

Oltre alla guida agli eventi, il catalogo presenta approfondimenti sulla dieta mediterranea e sul tema dell’etichettatura fronte-pacco.

