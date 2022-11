“Premio fedeltà al lavoro” per i veronesi all’estero (audio notizia)

La Camera di Commercio di Verona ha avviato, come negli anni scorsi, il concorso che assegna 50 premi in riconoscimento della fedeltà al lavoro, del progresso economico e del lavoro veronese nel mondo.

Dei i premi previsti tre vanno ai “Veronesi all’Estero”, veronesi nati in un comune della provincia di Verona o con ascendenti veronesi, che si siano particolarmente distinti all’estero, come imprenditori, liberi professionisti o lavoratori dipendenti.

Le candidature o segnalazioni vanno redatte sui moduli in distribuzione nella sede centrale della Camera di Commercio o scaricabili on line e dovranno essere presentate alla Camera di Commercio di Verona entro e non oltre il 16 dicembre 2022.

Redazione Madrid