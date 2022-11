Le università italiane si presentano a Buenos Aires (audio notizia)

All’Expo “Studiare in Europa”, in corso a Buenos Aires alcune tra le più prestigiose università e istituzioni del mondo accademico italiano si presentano agli studenti argentini.

Presenti in fiera Uni-Italia Rome, Fondazione Alma Mater Studiorum di Bologna, Università di Parma, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università degli Studi di Salerno, Università di Pisa, Università di Roma Tor Vergata, Università degli Studi della Tuscia – Viterbo, Consorzio interUniversitario Italiano per l’Argentina.

Uni-Italia farà conoscere anche le opportunità di borse di studio in Italia.

Redazione Caracas