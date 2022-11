Calcio: il venezuelano César Farías vince il titolo in Ecuador con l’Aucas

CARACAS – Tra qualche anno i tifosi dell’Aucas sicuramente racconteranno ai loro figli e nipoti: “C’era una volta una squadra di provincia capace d’imporsi e lasciarsi alle spalle le big del calcio ecuadoriano”. La favola dell’Aucas allenato dal venezuelano César Farías é una vera impresa. In questo 2022, l’“Equipo Oriental” ha conquistato il suo primo scudetto con la ciliegina sulla torta di vincerlo con una marcia trionfale imbattuta dall’arrivo del mister venezuelano.

Ieri, grazie al pari 0-0 con il Barcellona nella gara di ritorno della finale dopo lo 0-1 dell’andata, l’Aucas si cuce lo scudetto sulle magliette.

Farías si é seduto sulla panchina del’Idolo de Quito all’undicesima giornata della prima fase e da quel momento ha inanellato una serie di risultati utili positivi fino alla conquista dello scudetto.

L’Aucas entra nell’esclusivo gruppo di campione dell’Ecuador. In questo salone speciale ci sono

Barcelona, 16 títoli (1960, 63, 66, 70, 71, 80, 81, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 2012, 2016, 2020)

Emelec, 14 títoli (1957, 61, 65, 72, 79, 88, 93, 94, 2001, 2002, 2013, 2014, 2015, 2017)

El Nacional, 13 títoli (1967, 73, 76, 77, 78, 82, 83, 84, 86, 92, 96, 2005, 2006)

Liga de Quito, 11 títoli (1969, 74, 75, 90, 98, 99, 2003, 2005, 2007, 2010, 2018)

Deportivo Quito, 5 títoli (1964, 1968, 2008, 2009, 2011)

Everest, 1 títolo (1962)

Olmedo, 1 títolo (2000)

Deportivo Cuenca, 1 títolo (2004)

Delfín, 1 títolo (2019)

Independiente del Valle, 1 títolo (2021)

La festa dell’Aucas é stata così grande che durante la celebrazioni i tifosi hanno esibito fotografie di amici e paranti scomparsi, un modo per far partecipare anche loro alla grande festa scudetto.

Dal canto suo, Farías incrementa il suo palmares personale dove spiccano:

– Si qualifica alla Coppa Libertadores con il Deportivo Táchira e lo qualifica per i quarti di finale

– Il primo allenatore che qualifica la Vinotinto ad un mondiale Under 20

– Quarto posto nella Coppa America 2011 con la Vinotinto

– Sfiora la qualificazione al mondiale Brasile 2014

– Vince lo scudetto boliviano con il The Strongest

A questi successi Cesar Farías aggiunge aggiunge adesso quello conquistato con l’Aucas.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)