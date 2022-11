L’omaggio di Bonaccini a Pavarotti sulla Walk of Fame di Hollywood (audio notizia)

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, nell’ambito della missione istituzionale in California, ha voluto fare tappa lungo il Boulevard di Hollywood, per rendere omaggio a Luciano Pavarotti, la cui stella dalla fine di agosto brilla nella Walk of Fame di Hollywood.

“È per me un grande onore essere qui a ricordare il Maestro Pavarotti, la sua arte straordinaria, la sua umanità”, ha detto Bonaccini. “Uno dei simboli della lirica e della cultura italiana nel mondo, ambasciatore ovunque del nostro Paese, dell’Emilia-Romagna e di Modena, la sua terra, cui è rimasto per tutta la vita profondamente legato e dove ha portato i maggiori artisti e personaggi contemporanei. E particolarmente amato proprio qui negli Stati Uniti”.

La missione in California era iniziata alla fine della scorsa settimana a San Francisco dove Bonaccini ha incontrato Joe D’Alessandro, amministratore delegato di San Francisco Travel e visitato “La Scuola International School”.

Redazione New York