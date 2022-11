Circolo Calabresi Marplatense: Cucina e Turismo delle Radici a Mar del Plata (audio notizia)

In occasione della VII edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo il Circolo Calabrese Marplatense ha organizzato un evento dal titolo “Il Turismo delle Radici e la Cucina Italiana nel Mondo”, durante la quale hanno preso la parola da remoto Sonia Ferrari professoressa della Università della Calabria, Maria Cristina Borruto consultrice argentina per la Calabria, Graciela Laino, vicepresidente della Federazione delle Associazioni Calabresi in Argentina, e Antonio Toni, segretario della stessa Federazione.

In sala erano presenti Marite Perrella, consigliere del Comites di Mar del Plata, e Marcelo Carrara, presidente della Federazione delle Società Italiane di Mar del Plata, i quali hanno aperto la giornata annunciando le attività previste durante l’anno tra la Federazione e le associazioni. Questa serie di eventi vedrà una presentazione al mese, attraverso la quale si toccherà ogni regione italiana.

Redazione Caracas