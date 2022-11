Dialogo IATA-Governo: importante per le compagnie aeree rimpatriare gli utili

CARACAS – La possibilità di rimpatriare gli utili, la sicurezza operativa e la eliminazione totale o parziale delle restrizioni Covid. Prosegue il dialogo tra l’“International Air Transport Association” (Iata), organizzazione internazionale di compagnie aeree con sede a Montreal, e il governo del presidente Nicolás Maduro. L’obiettivo, come è stato dichiarato sia dai rappresentanti della Iata sia dal governo è quello di migliorare la connettività aerea del Paese ed assicurare un corpo normativo e operativo stabile ed affidabile. Il dialogo è stato definito costruttivo e aperto.

Da qualche mese alcuni vettori aerei internazionali hanno cominciato a ripristinare i voli da e verso l’Europa e il resto dell’America Latina. Esempio è l’aumento delle frequenze sulle rotte esistenti. Tuttavia, come ha segnalato la Iata, ancora non esistono le condizioni adeguate al rilancio del mercato. E, a questo proposito, ha esorato il governo Maduro ad affrontare alcuni temi considerati fondamentali. Tra questi, il rimpatrio dei fondi, la sicurezza operativa e la rimozione delle restrizioni e controlli sanitari decisi durante la pandemia.

Rimpatriare gli utili

Le compagnie aeree, ha sostenuto la Iata, devono avere la certezza di poter rimpatriare gli utili prodotto della vendita in Venezuela dei biglietti. Inoltre, ha affermato, è necessario che siano riconosciuti i fondi che i vettori non sono riusciti ancora ad inviare alle rispettive “società madri”. Suggerisce quindi di incontrare soluzioni che possano soddifsare le due parti e permettano alle aziende di operare con tranquillità.

La Iata, poi, fa notare che ormai un po’ ovunque le restrizioni Covid sono state revocate. Pur consapevole della responsabilità dello Stato di tutelare i cittadini e di disporre i controlli sanitari pertinenti, in particolare con l’incremento dei voli internazionali, la Iata suggerisce di valutare un allentamento dei requisiti, in particolare per quei passeggeri vaccinati

In ultimo, la Iata ha sostenuto che la sicurezza operativa rappresenta una priorità per il settore. A suo giudizio, rafforzarla vuol dire garantire gli standard concordati a livello internazionale.

Stando a quanto trapelato, la Iata ha insistito nel sottolineare che l’aviazione è sempre stata un catalizzatore per la crescita socioeconomica e un elemento importante nello sviluppo del turismo. In particolare, in quei paesi, ed è questo il caso del Venezuela, nei quali funge essenzialmente da trasporto pubblico, in assenza di valide alternative di trasporto terrestre.

Redazione Caracas