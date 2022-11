Líder ganadero opositor se suma a equipo negociador con ELN

BOGOTÁ – El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan) de Colombia, José Félix Lafaurie, aceptó ser parte de la comisión negociadora del Gobierno en los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), tras aceptar la invitación del mandatario colombiano Gustavo Petro.

“A quienes más nos ha golpeado la violencia es al sector ganadero y por eso me da frustración ver cómo hay ciertos actores que pretenden hacer del sector ganadero un sector victimario. Por el contrario, somos víctimas, y si el presidente me pide una colaboración en esta dirección lo voy a hacer con el compromiso que me obliga un sector como el nuestro”, señaló Lafaurie a la prensa local.

El líder gremial, enemigo de la guerrilla y esposo de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, una de las más acérrimas opositoras de Petro, se manifestó sorprendido por la propuesta presidencial.

La propuesta se la hizo el jefe de Estado en Barranquilla, donde asistió a la instalación del 39 Congreso Nacional de la (Fedegán). “Le voy a proponer, José Félix Lafaurie, que usted integre la comisión que hemos nombrado de parte del Gobierno como negociadores con el Ejército de Liberación Nacional”, expresó Petro.

Añadió que la participación de Lafaurie permitirá que los ganaderos “entren allí a las intimidades de esa complejidad, porque esos son procesos complejos (…) y que puedan ustedes tener de primera mano la opción, la discusión, el debate que seguramente suscitará, de cómo lograr que con el ELN se acabe la fase de lo que fue la insurgencia armada en Colombia”.

“Por su mentalidad, por sus maneras de pensar, con su representación sobre un sector de la sociedad que indudablemente tiene algo y mucho que decir, su presencia será valiosa en los diálogos que se han iniciado con el ELN y ojalá sea la concreción de lo que hemos llamado la paz total”, abogó.

Lafaurie estará en la comisión con el exguerrillero del M-19 Otty Patiño que lidera el equipo negociador del gobierno, junto a seis personas más, entre ello el senador Iván Cepeda y la senadora María José Pizarro.

Mientras, la Fiscalía de Colombia expidió este viernes una resolución en la que suspende las órdenes de captura y extradición contra 17 miembros de esa guerrilla, entre ellos Nicolás Rodríguez Bautista y Pablo Beltrán, para que puedan ejercer como representantes en las negociaciones que arrancan entre domingo y lunes en Caracas.

Redacción Caracas