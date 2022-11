Cada día las desigualdades sociales se acrecientan en Venezuela

CARACAS – La diputada Karin Salanova, señaló que el aumento en la pobreza en Venezuela refleja una mayor desigualdad y falta de oportunidades en los hogares del país. Según los datos de la encuesta ENCOVI, hubo un incrementó de pobreza de 81%, lo que trae consecuencias en la salud, servicios públicos e impacta en especial a las personas de la tercera edad, que no siempre reciben pensión de vejez o de jubilación.

“Programas como los bonos o cajas Clap no tienen el impacto que el régimen quiere en la sociedad”, comentó y dijo que los datos de ENCOVI muestran las notables desigualdad.

“Nuestros jóvenes y hogares venezolanos no tienen las herramientas para crecer y ser reproductivos”, alertó.

En cuanto a la edición, comentó que más de un 1.5 millones de niños permanece sin estudiar, por lo que el futuro del país no se están preparando ni formando. Insistió en la preocupación por la pobreza, lo que se evidencia en la desnutrición y deserción escolar, pues en los hogares del país no poder costear la cesta básica, aunque el gobierno no da cifras oficiales sobre la realidad venezolana.

Redacción Caracas