Azzurri: l’Italia sfida l’Austria contro il mal di Mondale

FIRENZE. – Ultimo allenamento a Coverciano per la Nazionale di Mancini che domani mattina volerà a Vienna dove domenica affronterà l’Austria di Arnautovic. Sarà l’ultima amichevole del 2022, nel giorno in cui in Qatar si alzerà il sipario dei Campionati del Mondo che per la seconda volta di fila non vedranno protagonisti gli azzurri.

Una delusione che ha pesato sul clima di questi giorni e che Roberto Mancini per primo non ha fatto nulla per nascondere. Il ct comunque punta a chiudere bene l’anno e contro l’Austria cercherà di conquistare il quarto successo di fila dopo quelli ottenuti a settembre contro Inghilterra e Ungheria (decisivi per accedere alla fase finale di Nations League) e due giorni fa a Tirana in amichevole contro l’Albania.

Il gruppo di giocatori a disposizione è sceso a 25 dopo le defezioni ieri di Sandro Tonali e Pasquale Mazzocchi e oggi di Nicolò Fagioli che ha lasciato il ritiro per un risentimento al piede destro. Rispetto all’ultima gara Mancini, che supererà Lippi e Prandelli e diventerà il terzo tecnico in assoluto con più panchine azzurre (57, preceduto solo da Bearzot con 88 e Pozzo con 95), medita di fare qualche cambiamento: potrebbero trovare spazio Acerbi, Barella, Pessina e Politano.

Durante l’allenamento del pomeriggio (a porte chiuse) il ct ha provato due formazioni, una con il 3-4-3 come contro l’Albania, l’altra con il 4-3-3 alternando Politano con Zaniolo, Raspadori con Pinamonti e Grifo con Chiesa. Domani mattina gli azzurri raggiungeranno la capitale austriaca e nel pomeriggio sosterranno la rifinitura sul terreno di gioco dell’Ernst Happel Stadion in attesa dell’amichevole (ore 20,45, Raiuno) che sarà diretta dal tedesco Dingert.

Il bilancio dei precedenti con l’Austria è favorevole all’Italia che vanta 18 successi, 8 pareggi e 12 sconfitte. L’ultima sfida risale agli ottavi di finale di Euro 2020 quando gli azzurri vinsero 2-0 grazie alle reti di Chiesa e Pessina ai tempi supplementari.