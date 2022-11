In Australia l’Inas-Cisl compie 50 anni (audio notizia)

Per celebrare i 50 anni dell’Inas-Cisl in Australia sono intervenuti a Melbourne il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra che ha voluto ringraziare tutta l’organizzazione che con “il vostro lavoro, il vostro impegno e la vostra passione hanno reso l’Inas Australia un punto di riferimento essenziale per tutta la comunità italo-australiana nel suo percorso di integrazione in questo grande e bellissimo Paese” e il presidente dell’Inas, Gigi Petteni, che ha dichiarato: “Quella di oggi è un’occasione importante per riconoscere lo straordinario servizio fatto dall’Inas Cisl, in questi 50 anni al servizio delle donne e degli uomini italiani che hanno emigrato. Il ringraziamento va alle persone che vi si sono dedicate con passione e competenza”.

Erano presenti anche Hanna Pappalardo, console generale d’Italia a Melbourne; Marco Fedi, direttore del Coasit (Comitato assistenza italiani); Ubaldo Aglianò, presidente del Comites.

Infine Ciro Fiorini, coordinatore Inas Cisl Australia ha voluto ringraziare per i risultati ottenuti in questi 50 anni tutti gli operatori del Patronato “che continuano a mettersi al servizio per un patronato che deve essere vicino alle persone e in continuo ascolto”.