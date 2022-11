Programma di Interscambi giovanili con l’Associazione Trentini nel Mondo (audio notizia)

L’Associazione Trentini nel mondo ha annunciato che nel 2023 riparte il Programma Interscambi giovanili della Provincia Autonoma di Trento per favorire la conoscenza tra giovani nati e vissuti all’estero, da famiglia di origine trentina, ed i loro coetanei che vivono in Trentino.

I giovani discendenti trentini residenti all’estero sono ospitati dai giovani trentini residenti in Trentino per 2 settimane, mentre nell’anno successivo saranno loro ad ospitare i partner trentini nei rispettivi paesi di residenza.

Sono a disposizione 20 posti: 10 per giovani discendenti trentini residenti all’estero e 10 per giovani residenti in Trentino.

Possono presentare domanda di partecipazione i giovani compresi tra i 18 e i 35 anni, di origine trentina e nati e residenti all’estero, oppure residenti in Trentino.

La presentazione delle domande deve pervenire tra 1 gennaio al 28 febbraio 2023, seguendo le istruzioni pubblicate nel sito Mondotrentino.net.

Redazione Madrid