Il Bazar natalizio del Coasit ad Atene (audio notizia)

Ad Atene già si respira aria natalizia e dopo la lunga pausa dovuta al Covid, il Coasit organizza anche quest’anno il Bazar natalizio, in programma sabato prossimo, 26 novembre, nella sede della Fondazione Michael Cacoyannis.

Per tutta la giornata si potranno assaggiare tante specialità italiane, acquistare prodotti tipici e dolci natalizi come il panettone e molto altro. Nel pomeriggio si potranno ascoltare e cantare le più famose canzoni italiane, in un’atmosfera di festa, amicizia e solidarietà.

Prima della chiusura verranno estratti i biglietti vincenti della lotteria.

