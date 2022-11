L’Ambasciata presenta le missioni archeologiche italiane in Turchia (audio notizia)

L’Ambasciatore Giorgio Marrapodi e il Direttore dei Musei Archeologici di Istanbul, Rahmi Asal, hanno aperto il convegno dedicato alle missioni archeologiche italiane in Turchia dando la parola ai direttori delle missioni.

Le missioni archeologiche italiane in Turchia lavorano da decenni in stretta collaborazione con le istituzioni accademiche turche, per valorizzare l’ingente patrimonio archeologico presente in Anatolia.

Nei loro interventi gli archeologi hanno illustrato i principali risultati della ricerca scientifica sul campo emersi nel corso della stagione estiva: scoperte rese possibili grazie all’operato dei ricercatori in missione dall’Italia e alla profonda conoscenza del territorio e tecnica archeologica dei colleghi turchi, in un eccellente esempio di cooperazione culturale che si rinnova di anno in anno.