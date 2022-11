Giovanni Scutaro le pone “glamour español” a sus nuevas prendas

CARACAS – El reconocido diseñador de moda ítalo-venezolano, Giovanni Scutaro presentará este jueves sobre una gran pasarela capitalina, su nueva colección Otoño/ Invierno 2022-2023 la cual, bajo el título “Amor, pasión… y Olé”, se inspira en el flamenco, el tablao español y tiene al rojo y negro como colores base para la temporada.

Con mucho glamour, belleza, telas suntuosas, flecos y lunares, la magia que inspiran las sevillanas con una buena guitarra, hará relucir la majestuosidad del flamenco para dar vida a la nueva colección del creador.

Reveló para la Voce d´Italia, que la dedica a España porque estando en la nación ibérica lo invitaron a un evento y viendo a las “bailadoras” danzar con tal fuerza y amor, se dijo “éste es el nombre de mi colección: amor pasión y olé”.

Agregó, que además será una manera de agradecerle a España y a su Embajada, el apoyo brindado para asistir a un niño y su familia, que requirió ayuda de salud para salvar su vida.

Rojo y Negro

Para las nuevas piezas, Sevilla han sido la principal inspiración de esta temporada, donde la paleta de colores tradicionales alusivos a los trajes flamencos como el rojo, negro y blanco se fusionan con los diversos elementos y accesorios para ofrecer piezas únicas, elegantes con volantes y mucho volumen.

El diseñador explicó que se mostrarán texturas con vuelos, plisados, cortes de mangas abullonadas, faldas con capas estilo princesa y hermosos escotes que elevarán el sofisticado look de fiesta.

Asimismo, comentó que las piezas están arquitectónicamente armadas en telas como el tafetán de seda o la ciberlina de seda pura, mientras que los encajes antiguos de hilo que evocan otras épocas fueron hechos a mano, así como diseños de telas que han sido intervenidas para crear estampados propios, y darle un toque muy particular a cada prenda del desfile.

Esta colección también presentará a un hombre más vital, con planes a gran escala que luce rayas y cuadros, que viste lana, seda y algodón e incluso usa gabán, ese abrigo cruzado que tanto nos recuerda al otoño, bajo una reinvención de Scutaro, quien busca darle una mejor caída a los trajes sin forro y con forro en seda.

“Mis telas en su mayoría son italianas y suizas. De Italia uso las gabardinas que son las mejores para trajes y pantalones, mientras que para camisería todas mis telas son de algodón suizo, porque siempre he sido muy duro y exigente con mis materiales, porque la idea es lograr el éxito con una buena tela y composición”, reveló durante la entrevista.

Hijo de salernitano

Govanni Scutaro, cuyo padre fue un inmigrante de Salerno que llegó a Venezuela después de la guerra, recordó que su papá quien siempre le insistió por qué irse si éste era un gran país donde lo había todo, mientras no hubiera guerra, se ha replanteado recuperar la actitud y el optimismo, con total libertad creativa, más aún después de la pausa que obligó la pandemia.

Es por ello que con fuerza y muchos planes viene con esta gran presentación, que tras de alianzas con muchos colaboradores, será posible hacer un gran e impactante espectáculo para dar a conocer el reciente trabajo, donde estarán involucradas más de 200 personas en el montaje, incluyendo a 47 modelos masculinos y 47 modelos femeninos, con un total de 94 prendas de la colección.

Scutaro, quien acumula 34 años de experiencia con la marca, aseguró que su nueva propuesta se basa en la diversidad, creando un nuevo camino que sigue en la búsqueda de la belleza pero sin pasar inadvertidos las formas y los cuerpos.

Dijo con satisfacción y mucho ánimo, que en Venezuela hay cierta reactivación y asombra el potencial y talento de muchos jóvenes “ el tema de que no hay y no puedo, no existe. Sí se puede si unimos esfuerzos (…) hay que dejar los egos a un lado y unirnos para logra el éxito no sólo en una colección o un trabajo, sino a nivel de toda Venezuela”.

“Creo que la gente lo está entendiendo poco a poco y las cosa avanzan porque le estamos poniendo y dando todo (…) y sólo cuando estamos afuera es que no damos cuenta el gran país que tenemos y no lo sabíamos”, precisó.

Agua de Capri

Finalmente, confesó a La Voce que entre sus planes está reinventarse algo con Italia, y tras anunciar que su próxima colección primavera verano 2023 será en base al agua y color azul, tal vez se vaya a Capri, porque conoce muy bien sobretodo el sur de Italia, de donde es su familia, para quizá enmarcarla en las hermosas playas e isla italiana y hacer algo realmente bello que lo una a sus raíces.

Amor, pasión… y Olé, el evento que marcará sin duda una nueva etapa en la carrera del diseñador Giovanni Scutaro, se celebrará en la Quinta La Esmeralda el próximo jueves, uno de los espacios más cotizados para los desfiles de moda de Caracas.

Letizia Buttarello / La Voce d`Italia