Appuntamenti per la Carta d’identità elettronica in Consolato a Londra (audio notizia)

Nei giorni scorsi il Console generale a Londra, Domenico Bellantone, ha fatto sapere che sarà aumentato il numero degli appuntamenti per richiedere la Carta di identità elettronica.

“Nel quadro delle iniziative intraprese per migliorare l’accesso e la fruibilità dei servizi consolari, – scrive il Console – sono lieto di comunicarvi l’aumento degli appuntamenti per il rilascio della Carta di Identità Elettronica. I nuovi appuntamenti saranno disponibili da inizio febbraio sulla piattaforma Prenot@mi e verranno pubblicati in aggiunta a quelli che sono messi a disposizione dell’utenza regolarmente dalle ore 18.00”.

Redazione Madrid