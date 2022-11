A Varsavia il webinar di Comites e Confindustria sul sistema fiscale polacco (audio notizia)

Il prossimo 30 novembre il Comites Polonia, in collaborazione con Confindustria e con “Gazzetta Italia” come media partner, ha preannunciato un webinar sulla piattaforma Zoom dedicato al Sistema fiscale polacco durante il quale saranno illustrati tutti i cambiamenti in materia di tasse, alloggi, salute, assicurazione sanitaria sociale, pensioni e affari introdotti dalla nuova legge polacca entrata in vigore il 1° gennaio 2022.

Silvio Bucci, Segretario Comites Polonia, farà da moderatore tra gli interventi di Alessandro Saglio, Direttore Confindustria; Silvia Rosato, Presidente Comites Polonia; e Aleksandra Stokłosa.

Redazione Caracas