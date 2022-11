A Belém “Italia mia – Festival di cultura italiana” (audio notizia)

Con la presenza dell’Ambasciatore d’Italia in Brasile, Francesco Azzarello prende il via oggi, 22 novembre, la prima edizione del “Festival Italia Mia – Festival della Cultura Italiana” al Teatro Maria Sylvia Nunes di Belém, capitale dello stato del Parà.

Per tre giorni la “Estação das Docas” offrirà gratuitamente un insieme di iniziative di cultura, gastronomia, architettura, danza, musica e corsi introduttivi per sommelier. Il Cine Sesc Ver-o-Peso ed il Teatro Nunes ospiteranno una rassegna di 17 film del Primo Festival del Cinema Italiano in Brasile, visibile anche in streaming sull’apposita piattaforma digitale fino al 27 novembre.

L’ambasciatore Azzarello ha messo in evidenza come “lo stato del Pará ha conosciuto un’importante e poco nota influenza italiana, sin dal 1700, di cui sono stati protagonisti religiosi, architetti, pittori, musicisti ed artisti, lasciando tracce visibili in monumenti, teatri, ospedali e nell’insegnamento”.

Redazione Caracas