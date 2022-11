Maltempo: sette province spagnole in allerta arancione (audio notizia)

Allerta arancione per sette province spagnole – Aragona, Asturie, Isole Baleari, Cantabria, Catalogna, Galizia e Paesi Baschi – a causa della tempesta con raffiche di vento fino a 100 chilometri all’ora, onde vicine a 7-8 metri di altezza e nevicate, soprattutto sui Pirenei.

In Aragona sono previste nevicate di 20 centimetri in 24 ore a quote vicine ai 1.200 metri, mentre nella provincia di Teruel è in vigore un’allerta gialla per raffiche di vento di 80 chilometri orari.

Sulla costa cantabrica le province delle Asturie, dei Paesi Baschi e della Cantabria hanno attivato l’allerta per forti venti costieri e per mare agitato da nord-ovest con onde fino a 5-7 metri.

In Galizia, fortemente colpita dalla tempesta, il livello arancione è dovuto a mare mosso con vento da ovest-nordovest da 62 a 74 km/h, e onde che potrebbero raggiungere i 7 metri.

In Catalogna allerta arancione per nevicate nella Val d’Aran con accumuli di 20 centimetri in 24 ore a una quota vicina ai 1.200 metri, e un’allerta arancione a Tarragona per forti raffiche di vento fino a 100 chilometri all’ora e mare mosso. (Fonte Agenzia Efe)

