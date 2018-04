BERLINO. – Il bicentenario della nascita di Karl Marx, che la Germania festeggerà il prossimo 5 maggio a Treviri con lo svelamento di una statua dalle dimensioni mastodontiche, inorgoglisce i cinesi più ancora dei tedeschi. E non solo perché la statua – 5,5 metri di altezza – del grande filosofo è opera dello scultore cinese Wu Weishan, e nemmeno perché la scultura è stata regalata dalla Repubblica popolare cinese alla città tedesca di Treviri.

La statua è motivo d’orgoglio perché Marx simboleggia “la fiducia della Cina nelle sue teorie, nella sua strada, nel suo sistema”, ha raccontato l’autore Wu Weishan al quotidiano tedesco Sueddeutsche Zeitung. “I cinesi vedono se stessi come i veri eredi di Marx”, è la tesi di oggi del quotidiano di Monaco.

Cent’anni fa la Cina era un paese poverissimo, “era il malato dell’Asia”, prosegue l’artista, mentre “sotto la guida del partito ci sono stati dei cambiamenti potenti e la Cina di oggi ha preparato un futuro radioso per gli uomini che vi abitano. E la base ideologica del partito è Marx. Questo mostra che Marx aveva ragione”. Non altrettanto orgogliosi e entusiasti sono i tedeschi: “l’entusiasmo in Germania è limitato” per Marx, sottolineava ieri la FAS, l’edizione domenicale della Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Il pensiero del filosofo si è dimostrato fallace in una serie di casi, sostiene il quotidiano conservatore, soprattutto in campo economico. L’unica cosa che sopravvive, e che è sopravvissuta anche al comunismo, è la teoria per cui i rapporti economici dominano su tutto. Anche la FAS, tuttavia, rende omaggio al pensatore che ha dato voce agli sfruttati, regalando fiducia nel cambiamento delle condizioni di vita.

Se la Germania non celebra Marx come ha in progetto di fare la Cina, anche a Treviri le celebrazioni del giubileo per la nascita del filosofo sono state organizzate in grande stile. Il 5 maggio saranno presenti alla cerimonia per lo svelamento della statua la ministra-presidente del Land della Renania-Palatinato, la socialdemocratica Malu Dreyer, così come la nuova leader del Spd, Andrea Nahles e il sindaco socialdemocratico di Treviri, Wolfram Leibe.

Insieme a loro sarà presente anche una delegazione cinese. La mattina stessa verrà inaugurata una mostra permanente alla casa natale di Marx. Il giorno prima invece, il 4 pomeriggio, si attende Jean-Claude Junker all’inaugurazione della grande mostra su Marx al “Rheinisches Landesmuseum” di Treviri, aperta dal 5 maggio fino al 21 ottobre dal titolo “Karl Marx – 1818-1883. Vita. Opere. Tempo”.

Per l’occasione il presidente della Commissione europea terrà un discorso nella basilica costantiniana. Nei prossimi giorni, alla tv di Stato Zdf è in programma un docu-drama interpretato da Mario Adorf, dal titolo “Karl Marx – il profeta tedesco”, sulla vita del filosofo. Anche senza l’orgoglio cinese, Marx in Germania non passa ancora inosservato.

