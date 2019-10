BUENOS AIRES. – É stata inaugurata oggi a Bahia Blanca, presso l’Università Nazionale del Sud (UNS), la Cattedra Superiore di lingua italiana, operativa presso il Dipartimento di Studi Umanistici.

L’Uns, indica un comunicato dell’ambasciata d’Italia a Buenos Aires, è uno dei principali atenei dell’Argentina australe, con 16 dipartimenti ed oltre 24.000 studenti.

L’attivazione della cattedra avviene anche grazie ad un contributo stanziato dalla Farnesina per la promozione della lingua italiana ed a pochi giorni dall’inizio della XIX edizione della “Settimana della Lingua italiana nel mondo”, che quest’anno ha come tematica “L’Italiano sul Palcoscenico”.

La prima lezione del corso, che conta già oltre 20 studenti iscritti in pochi giorni, si terrà mercoledì 9 ottobre.

Per l’Ambasciatore Manzo “si tratta di un ulteriore, straordinario strumento per avvicinare Italia e Argentina, ma soprattutto per contribuire a rafforzare insieme le basi di un legame unico che si nutre di cultura e valori condivisi”.

All’inaugurazione hanno preso parte il console generale Antonio Petrarul ed il rettore dell’Uns, Daniel Vega, che ha sottolineato l’importanza di rafforzare l’insegnamento dell’italiano non solo alla luce del legame che unisce Bahia Blanca all’Italia, ma soprattutto in virtù delle opportunità professionali che ciò assicura a studenti e ricercatori.

La cattedra di italiano, si rileva, rappresenta un tassello dell’ampia cooperazione tra Consolato ed Università. Le due istituzioni collaborano in ambito scientifico e culturale, tramite l’organizzazione di seminari con docenti universitari italiani e realizzando un’intensa agenda di eventi in occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci.

Questa inaugurazione fa seguito alla recente attivazione della prima cattedra universitaria al mondo di studi sull’italicità presso l’Università nazionale di Mar del Plata, e si inserisce nelle iniziative promosse in Argentina dal “Sistema Italia” diplomatico e culturale per la diffusione della lingua e della cultura italiana in un Paese, come l’Argentina, che ha da poco superato il milione di cittadini italiani residenti.