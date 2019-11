ROMA. – “Alitalia così com’è non ci interessa”. Lufthansa non cambia la propria posizione, deludendo le aspettative sul suo possibile coinvolgimento con un impegno finanziario nel salvataggio della compagnia italiana.

E chiarisce: prima di metterci dei soldi, ci deve essere una newco e una compagnia ristrutturata. Posizione che a questo punto pone Fs e Atlantia di fronte ad una strada quasi obbligata, con la scadenza del 21 novembre per l’offerta vincolante che si avvicina inesorabile e sul tavolo solo l’impegno di Delta a partecipare alla nuova Alitalia con almeno 100 milioni.

Ma il premier Giuseppe Conte sfodera ottimismo: “In questo momento ci sono delle buone premesse per fare quello che abbiamo auspicato, non come operazione di salvataggio ma di mercato, sostenibile sul piano economico, industriale”.

Il chiarimento di Lufthansa su Alitalia arriva in occasione della diffusione dei risultati del terzo trimestre, chiuso con un utile netto in crescita (a 1,15 miliardi, +4%) nonostante il “rallentamento” dell’economia e il caro-carburante, ricavi 10,2 miliardi (+2%) e la conferma delle previsioni di crescita per il 2019, con un aumento percentuale ad una cifra dei ricavi.

In Borsa il titolo è arrivato a guadagnare il 9,4%, il rialzo maggiore dall’ottobre 2016.

Su Alitalia “la nostra posizione non è cambiata”, scandisce l’a.d. Carsten Spohr in conference call con gli analisti: “Abbiamo già detto varie volte che non siamo interessati ad entrare nell’attuale Alitalia ma ha senso per noi una nuova Alitalia ristrutturata”.

Perché il colosso tedesco possa avere un “interesse ad investire”, quindi, chiarisce il manager, ci devono essere “una newco” e alcuni “elementi di ristrutturazione”: nello specifico, “una ristrutturazione che tenga fuori degli elementi”, cioè, chiarisce Spohr, “devono essere messe fuori le persone dalla proprietà attuale prima che possiamo considerarci impegnati. Questo non è cambiato”.

Inoltre, per Lufthansa la sovrapposizione del mercato di Alitalia rende più interessante “avere accordi commerciali”.

Dunque nessuna decisione concreta sulla disponibilità a poter considerare un investimento nella nuova Alitalia indicata da Lufthansa nell’ultima lettera a Fs e al Mise, in cui già si metteva in chiaro il prerequisito di tagli significativi a costi e flotta. E nulla di diverso dalla richiesta su cui Lufthansa tiene il punto da due anni, che comporterebbe 5-6 mila esuberi.

In barba alle attese che si erano create negli ultimi giorni: “Abbiamo sempre detto che non faremo investimenti nell’Alitalia di oggi e se li faremo sarà in una nuova Alitalia ristrutturata, e questa posizione non è cambiata.

Nonostante i rumors sui giornali delle ultime settimane”, puntualizza Spohr, che guarda anche con scetticismo alla prossima scadenza per l’offerta vincolante: “Essendo onesti, non credo che sia realistico il 21 novembre”.

Tocca ora a Fs decidere come procedere. I commissari, che stanno seguendo da vicino le trattative anche con dei tavoli di lavoro con Fs e Atlantia, attendono che le Ferrovie “sciolgano la riserva”, scegliendo tra Delta e Lufthansa.

Alla luce delle parole arrivate da Francoforte, però, sembra difficile che gli approfondimenti in corso tra la cordata e Lufthansa possano ottenere dai tedeschi qualcosa di più concreto di un’alleanza commerciale. Forse proprio per questo i commissari hanno già fatto capire che non è escluso un possibile slittamento “minimo” della prossima scadenza (sarebbe l’ottava proroga): a patto che si arrivi al closing entro il primo trimestre del 2020.

(di Enrica Piovan/ANSA)