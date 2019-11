Calcio: De Rossi,”mega-estrella” resta al Boca fino 2021

ROMA. – “La megaestrella se queda”, la grande stella rimane. Così alcuni media argentini, e in particolare il quotidiano sportivo Olè, scrivono a proposito di Daniele De Rossi, che rimarrà al Boca Juniors fino al dicembre del 2021.

Altro che panchina della Primavera della Roma al posto del padre Alberto, o una carriera dirigenziale: nonostante infortuni e acciacchi vari, il 36enne campione del mondo 2006 non molla, e intende continuare a giocare con la maglia del club che, a causa di Maradona e del fascino della “Bombonera”, ha sempre ammirato fin da bambino.

E poi a De Rossi sta piacendo anche vivere in Argentina, dove si trova con la moglie Sarah Felberbaum e i figli della coppia, che non sembrano avere problemi di ambientamento.

L’ex “Capitan Futuro” avrebbe quindi deciso di sfruttare la clausola del suo contratto che gli permette di rimanere fino a tutto il 2021, senza attendere l’esito delle elezioni presidenziali del Boca dell’8 dicembre, che potrebbero mettere a rischio la continuità nel club del suo amico, e ds del Boca, Nicolas Burdisso, l’uomo che più di tutti lo ha voluto a Buenos Aires.

La delusione di non aver potuto giocare quella doppia sfida di Libertadores (in semifinale) contro il River Plate a cui tanto teneva Daniele l’ha già smaltita e ora guarda avanti. Infatti è tornato ad allenarsi con i compagni e si mette a disposizione per il prossimo trittico di partite contro Union, Argentinos Jrs e Rosario Central, quest’ultima squadra per la quale tifava ‘Che’ Guevara.

É uno degli altri eroi d’Argentina che affascina il “Tano”, come De Rossi viene chiamato a Baires, dove i tifosi del Boca lo amano anche quando non gioca perché è uno di quelli che si ferma sempre a firmare autografi.

Non a caso, un altro motivo della permanenza di De Rossi che fa sorridere il Boca è il merchandising visto che la sua maglia è una delle più vendute e, semmai, il rammarico è per chi non riesce a farsela comprare in Argentina

A Roma, dove pure le richieste non mancano, nei negozi monomarca dello sponsor tecnico del Boca, lo stesso dei giallorossi di Paulo Fonseca, la n.16 gialloblù non si trova perché non è stato possibile farla arrivare.

Così, visto che De Rossi rimane, sarà un motivo in più che i ‘malati’ di calcio avranno per prendere l’aereo per l’Argentina. Di recente lo ha fatto, pur di assistere a un Boca-River dal vivo, lo sprinter azzurro Filippo Tortu e ha raccontato più volte di essere rimasto affascinato da ciò che ha visto.

L’impressione è che il recordman italiano dei 100 non resterà il solo a farlo: la storia di De Rossi al Boca è troppo particolare per non essere raccontata o ‘vissuta’.