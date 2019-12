ISTANBUL. – Almeno 7mila persone arrestate e 208 uccise nelle manifestazioni delle scorse settimane contro il rincaro della benzina in Iran. Ma le cifre reali – difficili da verificare anche per il black out di internet nei giorni cruciali delle proteste – potrebbero essere ben più alte.

Dopo quelli delle ong internazionali e degli Stati Uniti, contro la Repubblica islamica arriva il j’accuse dell’Onu per la dura repressione delle più gravi violenze di piazza nei suoi 40 anni di storia.

Ci sono “video verificati” in cui le forze di sicurezza sparano sui manifestanti, con apparente intento di uccidere, ha denunciato oggi l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet. Un catalogo di “serie violazioni dei diritti umani”, che si aggiunge al bilancio ancora incerto delle vittime.

L’Onu conferma il dato minimo diffuso da Amnesty International, precisando che ci sono tuttavia notizie non ancora verificate di un numero di morti pari al “doppio”. Ieri, gli Usa avevano sostenuto che potrebbero essere “oltre mille”.

Cifre seccamente respinte come “menzogne assolute” dall’Iran, che pure nei giorni scorsi aveva ammesso che la polizia ha aperto il fuoco contro i “teppisti”, ma non su dimostranti pacifici.

Bachelet chiede ora alle “autorità di rilasciare immediatamente tutti i manifestanti che sono stati privati arbitrariamente della loro libertà” e denuncia che molti non avrebbero avuto accesso a un legale e sarebbero tenuti in centri di detenzione “sovraffollati e in condizioni dure”.

Un atto di “clemenza islamica” nei confronti dei detenuti per azioni marginali durante le proteste è stato del resto ordinato dalla stessa Guida suprema di Teheran, l’ayatollah Ali Khamenei, mentre il presidente Hassan Rohani ha chiesto il rilascio degli “innocenti”. Segnali di un tentativo del regime di abbassare la tensione.

Per la Repubblica islamica resta caldo anche il fronte della diplomazia sul nucleare.

Oggi è tornata a riunirsi a Vienna la commissione congiunta che monitora l’accordo del 2015. Al centro dei colloqui con Francia, Germania, Gran Bretagna, Russia e Cina – i 5+1 firmatari del Jcpoa, meno gli Usa che si sono ritirati unilateralmente lo scorso anno – ci sono state le iniziative di disimpegno dall’intesa dell’Iran, che però le ritiene giustificate dalle sanzioni americane e dalle mancate compensazioni offerte dai partner europei.

