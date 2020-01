Fisco: Commercialisti, difficile avvio e-scontrino

ROMA. – L’introduzione dello scontrino fiscale, dal quale ci si aspetta di migliorare le entrate fiscali, avviato da quest’anno, “è un’operazione su vasta scala che coinvolge anche i soggetti di più modeste dimensioni, come i minimi e i forfetari, ma stenta a decollare”. Lo affermano i Commercialisti.

La causa sono le resistenze, e le difficoltà, di molti operatori a istallare i nuovi registratori di casa telematici o gli altri strumenti necessari per il nuovo adempimento. I commercialisti sottolineano le “difficoltà oggettive” per gli operatori, soprattutto per i più piccoli, tanto è vero che nei primi sei mesi del 2020 le sanzioni sono state sospese. Ma restano – ricordano gli stessi commercialisti – i termini di liquidazione periodica dell’imposta.

“Rimane – spiegano i consiglieri nazionali dei commercialisti delegati alla fiscalità, Gilberto Gelosa e Maurizio Postal – la necessità di gestire con competenza e professionalità i flussi di dati più o meno automaticamente inviati all’Agenzia delle Entrate, così come, ad esempio, di tener conto del ciclo passivo, di dar conto nella contabilità delle innumerevoli norme che limitano la detrazione dell’imposta sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo, nonché delle peculiarità dei diversi regimi speciali di applicazione del tributo”.

I commercialisti, infine, sono critici anche nei confronti dello spot televisivo sui corrispettivi telematici dell’Agenzia delle Entrate, perché “in modo estremamente semplicistico e certamente fuorviante” per i contribuenti, si parla di “gestione della contabilità automatica col registratore di casa telematico”.

Secondo Gelosa e Postal “risolti i problemi in campo” legata all’operatività dello scontrino telematico “il ricorso alla professionalità dei commercialisti resterà imprescindibile”.