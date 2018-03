CARACAS – Che il servizio elettrico presentasse seri problemi in tutto il Paese, non era certo un segreto. A negarlo costantemente, e a parlare invece di sabotaggio, era solo l’ente pubblico responsabile del servizio: Corpoelec. Ora é propro Corpoelec ad ammetterlo. E, dopo il continuo black-out anche per varie ore nella capitale e nel resto del Paese, annuncia che applicherà un piano di razionamento. Per il momento solo in sei stati del paese: Barinas, Apure, Portuguesa, Merida e Trujillo. L’interruzione programmata dell’energia elettrica sará di almeno 4 ore al giorno.

In una serie “cinguettii”, Corpoelec ha informato che “a causa dell’abbassamento del livello delle acque nelle dighe del sudovest del paese”, si é visto nella necessitá di studiare e applicare un programma di razionamento.

Nelle ultime settimane si sono moltiplicati i blackout, che sono durati anche otto o nove ore, in ampie aree del paese: dal nord al sud, dall’est all’ovest. Anche a Caracas, fino ad ieri estranea all’interruzione improvviso del servizio, si sono moltiplicate le denunce sui social negli ultimi giorni.

In varie località, i blackout hanno portato a proteste spontanee della popolazione. E non é mancato chi, nel caos provocato dalla mancanza di elettricitá, ha promosso saccheggi in centri commerciali e supermercati.

Secondo l’osservatorio di diritti umani dell’Università delle Andi, con sede a Merida, solo nell’omonimo stato ci sono state 28 proteste nelle ultime 48 ore.

Il governo ha affermato che i problemi con l’elettricità saranno risolti entro 15 giorni, ma l’associazione di ingegneri (Avem) non é convnita. Anzi, ha assicurato che questo è impossibile, perché i blackout sono conseguenza di “gravi problemi strutturali” che hanno causato “un deficit di generazione elettrica dell’82%”.