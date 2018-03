CARACAS – Es notoria e histórica la participación protagónica de la Cruz Roja en los peores desastres y guerras de la humanidad. La misma, claro, tiene un capítulo venezolano. Dueña de un prestigio de muchos años, y absolutamente incontestable, la Cruz Roja viene pidiendo pista al Gobierno nacional para aterrizar en Tierra de Gracia una ayuda humanitaria, en forma de medicamentos.

La escasez no solo ha sido de comida. También las medicinas han faltado, y uno no debe temer el error si afirma que cada familia venezolana ha tenido alguna vez que confrontar el calvario que puede ser necesitar un medicamento con urgencia, y no poder conseguirlo.

Hace no tanto, el propio chavismo vio en sus filas un caso doloroso. El cantante Adrián Guacarán, sobre la cuarentena, y un icono venezolano por haber cantado ante Juan Pablo II en una de sus visitas con una voz realmente angelical, falleció de deficiencias renales, al no poder conseguir su medicación. Guacarán era simpatizante de la revolución, pero su muerte le ha dolido al país entero.

Hoy gremios, sindicatos y sociedad civil se concentraron en la sede principal de la Cruz Roja Venezolana. ¿Para qué? Muy sencillo: manifestar su respaldo a la petición que hizo este organismo al Gobierno nacional para que dé luz verde el ingreso de medicamentos e insumos médicos. Serían donados por las sociedades internacionales.

La indolencia es un crimen

Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), espetó que el Ejecutivo “debe ser responsable”. Guacarán es apenas un caso, el más mediático. Pero son muchos los venezolanos que fallecen a diario por falta de medicinas. El caso de los dializados en particularmente doloroso. Hace un par de años, un adolescente epiléptico convulsionó más de 500 veces antes de entregar la vida, por falta de anti convulsivos.

“No autorizar a la Cruz Roja a que traiga medicinas e insumos sería una decisión criminal”, dijo Zambrano. El Estado no puede negar para siempre el deterioro del sistema de salud. Comentó que “gente del Gobierno” lo consulta personalmente para saber dónde pueden conseguir medicamentos.

El dirigente dejó saber que también falta la comida de los enfermos. Afirmó que en el Hospital Vargas de Caracas, el Algodonal y el Clínico Universitario son casos concretos de esto. Zambrano estuvo a la cabeza los manifestantes, y entregó en la sede de la Cruz Roja un documento donde manifiestan su apoyo a la comunicación girada por la Cruz Roja la semana pasada, para traer insumos y distribuirlos a los hospitales con la aprobación de las autoridades. La Defensoría del Pueblo recibirá una copia, probablemente.

La cosa en Venezuela ya pasa más allá del color de hormiga. Pero hay que tener una cosa presente: siempre puede ser peor. El pueblo chavista es el que más sufre. Y es seguro que en la nomenclatura roja rojita deben quedar al menos algunas fichas dotadas de sensatez y sensibilidad. Hay que hacer votos por el ingreso de ayuda humanitaria. Es cosa de vida o muerte. Literalmente.