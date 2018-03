CARACAS – Marcelo Crovato, abogado y preso político, se fugó de Venezuela por la frontera con Colombia en compañía de su esposa e hijos, según lo informó El Nacional Web.

Crovato, quien nació en Argentina pero se encontraba detenido en el país desde el 22 de abril del 2014, cuando fue parte del Foro Penal venezolano y sufrió allanamientos en su casa después de asistir a diversas víctimas.

El ex preso político anunció en su cuenta de Twitter que habría salido del país por la frontera con Colombia.

“Cuando crucé lo primero que hice fue voltear hacia Venezuela, renovar la promesa y saludar con la seña scout, comprometido a servir a la patria Mi promesa está viva, Scout por un día y para siempre como me enseñaste. SIEMPRE LISTO”, escribió en su cuenta, este sábado.

El abogado argentino aseguró que “estos planes los mantuve muy en secreto. Mi padre y mi madre no sabían. Yo me fui y no me he despedido de ellos”.

Según algunos medios internacionales el ex preso político va rumbo a Argentina.

Durante su detención estuvo nueve meses en la cárcel de Yare y posteriormente recibió una medida de casa por cárcel, donde permaneció 4 años privado de su libertad.

Por su parte, la diputada argentina Cornelia Schmidt felicitó al preso político por haber abandonado el país bolivariano. “¡Fuerza Marcelo Crovato! ¡Una gran alegría que junto a tu familia puedas respirar aires de libertad!”.