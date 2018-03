CARACAS – El ex ministro del Petróleo y ex presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Rafael Ramírez, publicó un texto de opinión en el portal de izquierda Aporrea criticando las últimas acciones del gobierno de Nicolás Maduro. En el artículo titulado: Por quién doblan las campanas, el ex funcionario con orden de captura asegura que el madurismo desató los mecanismos “más salvajes del capitalismo”.

Con respecto al tema petrolero, del que estuvo a cargo durante más de 10 años, Ramírez habló sobre la actual situación de PDVSA haciendo referencias al fallecido presidente, Hugo Chávez.

“No quería el comandante que se destruyera a Pdvsa, para luego abrir las puertas al regreso de las transnacionales petroleras sin el control mayoritario de Pdvsa”.

PDVSA, la empresa estatal más importante en el país y generadora de casi la totalidad del Producto Interno Bruto (PIB) venezolano mantiene una caída continuada en su producción. Desde el año 2014, el país ha disminuido su producción de barriles de petróleo diarios en más de un millón ha perdido al menos 100 mil millones de dólares. Registrando el peor historial desde 1950.

La segunda parte del texto de Ramírez es dedicada a la persecución contra miembros del gobierno de Hugo Chávez y militares pertenecientes a su movimiento desde 1992. Tal es el caso del ex ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, “no puedo dejar de expresar mi solidaridad con él y el resto de los oficiales en estos momentos difíciles para ellos y sus familias”.

En las últimas semanas, el sector militar en Venezuela se ha visto especialmente golpeado por reiteradas denuncias de conspiración por parte del Gobierno venezolano. El número de militares y ex militares detenidos ya supera la decena en este mes además de 24 expulsiones producidas por orden presidencial. El mayor general retirado Clíver Alcalá denunció torturas a los militares privados de libertad.