ROMA. – La Mercedes ancora una volta davanti a tutti, con un vantaggio fino a cinque decimi dalle inseguitrici, dalla Ferrari più vicino e subito dopo la Red Bull. E’ lo scenario della Formula 1, che sta per ripartire da Melbourne per la stagione 2018, disegnato da uno dei probabili protagonisti del prossimo Mondiale, Daniel Ricciardo.

Pronostico a quattro giorni dal via a cui si accoda l’ex ferrarista Felipe Massa che come il pilota australiano vede le Stelle d’Argento sempre super-favorite. Nonostante nei test le Rosse abbiano staccato i migliori tempi è probabile, secondo il driver della Red Bull, che le Mercedes si siano nascoste visto che hanno preferito girare per lo più con le gomme più lente.

”Se parliamo solo dei primi tre, mi piacerebbe poter dire che siamo tutti in 5 decimi – afferma l’australiano di origine italiana – Realisticamente andrebbe bene se avessimo sei macchine in mezzo secondo. Mi piace pensare che sia il divario massimo che ci separa. Non solo dove ci troviamo con la Ferrari, penso siamo vicini, non posso dire se siamo un decimo più veloci noi o loro. Mercedes si è nascosta un po’ nei test, quindi non voglio dire che sia finita prima che inizi, però credo che in termini di passo reale la Mercedes sia ancora davanti a Ferrari e Red Bull. Non so se ci troviamo subito dietro Mercedes o subito dopo la Ferrari”.

E già domenica prossima all’Albert Park di Melbourne l’idolo di casa punterà a chiudere la prima gara dell’anno sul podio: ”Arriviamo a Melbourne molto più preparati di quanto non lo fossimo negli anni scorsi, dovremo sfruttare questo fattore a nostro vantaggio. Se entrambe le monoposto riusciranno a ottenere punti importanti, intendo il podio, sarà una valida dichiarazione d’intenti rivolta a Mercedes e Ferrari”.

Una supremazia Mercedes confermata anche da Massa che ha messo fine definitivamente alla sua carriera in Formula 1 lo scorso anno con la Williams: ”alla Rossa – afferma il brasiliano – manca ancora qualcosa per diventare la scuderia da battere, mentre la Mercedes ha solo pensato a nascondersi”.

In attesa di vedere le distanze reali delle big della Formula 1, già nelle qualifiche di sabato del Gp d’Australia, la Fia ha deciso di mettere fianco a fianco nella prima conferenza ufficiale della stagione il campione del mondo, Lewis Hamilton, il tedesco quattro volte iridato della Ferrari, Sebastian Vettel e Daniel Ricciardo. Appuntamento domani all’alba del Bel Paese con le prime parole in diretta Sky da Melbourne.