CARACAS – Si uno se remite al Cristo histórico, y se olvida de la comprensión católica del asunto, se entiende que Cristo no fue otra cosa que un líder político de su tiempo, que fue ajusticiado por el poder político de su tiempo. De cual se desprende que la Semana Santa bien puede tener una lectura política, si bien nunca ha sido este el ánimo de nuestra feligresía.

Un líder de extrema izquierda, formado bajo la sombra de los hermanos Castro, devoto confeso de Sai Baba, y adepto a la consulta del I Ching en “momentos clave”, el presidente Nicolás Maduro ha invitado a “no politizar” la Semana Santa.

El Arzobispo de Caracas, Cardenal Jorge Urosa, comenzó por exigir al Gobierno de Venezuela y a sus grupos afines, respetar los actos religiosos de la máxima fiesta de los católicos. Evitar provocar violencia dentro ni fuera de los templos, como sucedió en 2017.

Dicho esto, se refirió a la afirmación de Maduro: “es totalmente injusta. Nosotros no politizamos los actos religiosos. Las consideraciones sobre la dura realidad del sufrimiento de los venezolanos, especialmente de los más pobres, no es politizar un acto religioso”.

Y quiso abundar en detalles:

“Desde hace muchos años yo he indicado a los sacerdotes en Caracas que en las homilías no se toque el tema partidista. Que no se ataque al Gobierno en los actos religiosos. Eso no nos toca a nosotros en los actos de culto”.

La lucha de Cristo, ya se sabe, siempre fue por los más pobres. Es la lucha de la Iglesia católica, desde siempre. En Venezuela, el pueblo sufre calamidades como escasez de alimentos y medicinas, enfermedades endémicas, hampa descontrolada, entre un largo rosario de males.

Por esto, otro ministro del Señor, el padre Pedro Freites, ha solicitado a la OEA ayuda humanitaria. Fue recibido por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y su equipo de trabajo.

“En Venezuela no hay salida electoral, mucho menos con diálogos y negociaciones oscuras. El problema de Venezuela no es Maduro ni el Chavismo; es ante todo el terrorismo internacional; el narcotráfico, la presencia de la guerrilla de las FARC, del ELN, las 18 mil bandas armadas; el tráfico de personas, los ‘pranes’ , la invasión cubana; el G2 cubano, la presencia iraní, la rusa y grupos de Al Qaeda”, se ha ido por la libre el religioso.

Activar la Carta Interamericana de los Derechos Humanos; el Estatuto de Roma y la carta de San José. Esas han sido sus rogatorias. “Es tiempo de unirnos, de organizarnos para trabajar con la ayuda internacional para rescatar y salvar a Venezuela. La Fuerzas Armadas están prostituidas y destruidas. Las escuelas y universidades sin estudiantes ni profesores; los hospitales sin médicos ni medicinas; las mesas sin comida, los bancos sin dinero efectivo y los bolsillos vacíos”, explicó Freites.