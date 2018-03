TORINO. – Una associazione studierà la fattibilità della candidatura di Torino alle Olimpiadi del 2026. Dopo la manifestazione d’interesse inviata lo scorso 7 marzo al Coni, il capoluogo piemontese compie un altro passo concreto verso il sogno a cinque cerchi. Nel giorno in cui il presidente Mattarella riceve al Quirinale la delegazione azzurra reduce da PyeongChang per la riconsegna del tricolore, sotto la Mole nasce – non senza qualche altra tensione tra i Cinque Stelle che amministrano la Città – Torino 2026.

“Verificheremo attraverso l’associazione se l’evento olimpico potrà generare valore durevole per i territori coinvolti”, spiega la sindaca Appendino. Ma il presidente del Coni Giovanni Malagò frena: “l’intenzione c’è ma servono certezze, perché non espongo il mio Paese a figure e comportamenti sbagliati”.

Il primo passo ufficiale verso la candidatura di Torino alla vigilia della Conferenza metropolitana che deve valutare la mozione pro Olimpiadi approvata lo scorso 14 marzo dal Consiglio metropolitano. Il modello organizzativo che l’associazione Torino 2026 dovrà verificare avrà “come linee guida vincolanti quelle del riuso e del recupero delle strutture già esistenti – spiega ancora la Appendino – della salvaguardia dell’ambiente e di una oculata gestione delle risorse economiche”.

“Era uno degli impegni che dovevano essere ottemperati. Vedremo come si evolve, noi ci siamo”, commenta il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino. E, mentre la provincia di Cuneo si propone di affiancare la candidatura di Torino per ospitare le nuove specialità olimpiche dello sci alpinismo e dello slittino su sentieri naturali, non si placano le polemiche che nelle scorse settimane hanno diviso i Cinque Stelle.

“L’ultima cosa che mi sarei aspettata per il mio mandato da consigliera era perdere tanto tempo dietro a questa ‘manifestazione d’interesse’ per le Olimpiadi…”, afferma Daniela Albano dai banchi della maggioranza del Consiglio comunale, dove la costituzione dell’associazione dovrà comunque essere discussa.

Una occasione, secondo il Pd, per “discutere francamente del tema e capire che visione hanno del futuro della nostra città i colleghi della maggioranza”. Che il leghista Fabrizio Ricca, forse anche nell’ottica di una alleanza di governo Lega-M5s, assicura essere positivo nei confronti delle Olimpiadi.