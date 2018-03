GINEVRA – Lourdes Alcorta, rappresentante del Perù alla plenaria dell’Unione Interparlamentare, sostiene che in Venezuela non si rispettano i diritti umani. Oltre Lourdes Alcorta, gli altri parlamentari presenti all’incontro dell’UIP hanno confermato l’invito a Julio Borges, deputato ed ex presidente dell’AN, perché assista al Summit delle Americhe previsto per il 13 e 14 aprile in Lima.

Borges si trova in tour in Sudamerica per conto del “Fronte Ampio Internazionale” con il proposito di cercare appoggio per celebrare elezioni libere e pulite.

Alla riunione dell’UIP, l’intervento della delegazione peruviana ha affermato che in Venezuela non si rispettino i diritti umani. E come prova, la peruviana Lourdes Alcorta ha sostenuto che il Perù ha ricevuto all’incirca 250.000 venezuelani professionisti, obbligati a lasciare il loro paese in cerca di una situazione migliore visto le precarie condizioni di vita esistenti in Venezuela, dove cibo e medicine scarseggiano.

Martín Vizcarra conferma Summit delle Americhe

Il presidente peruviano Martin Vizcarra ha confermato che il Summit si terrà ad aprile come pianificato. Vizcarra sostituisce Pedro Pablo Kuczynski, e non propone alcun cambio con rispetto all’incontro che si farà in Lima, il 13 e 14 aprile.

Vizcarra ha informato che i mandatari invitati in precedenza all’incontro da Kuczynski hanno confermato la loro presenza e tra questi, il primo è stato Justin Trudeau, il presidente canadese. Il mandatario peruviano era stato ambasciatore in Canada e mantiene con Trudeau cordiali relazioni.

Andrà Maduro al Summit?

A Vizcarra gli è stata chiesta l’opinione riguardo il ritiro dell’invito al Summit per il presidente venezuelano Nicolas Maduro. E a questo riguardo, il peruviano ha detto che “la questione è un tema delicato” ed è perciò, “in mano a specialisti della Cancelleria peruviana.” Il mandatario peruviano ha ribadito che rispetterà la loro scelta.

Un portavoce del Ministero Degli Esteri peruviano avrebbe informato che il Perù mantiene la decisione di non invitare il presidente venezuelano.

Nonostante, la condanna internazionale che pesa sulle spalle di Maduro e il veto imposto dai cancellieri, il presidente venezuelano ha affermato che assisterà al Summit delle Americhe, al quale è stato invitato pure l’americano Donald Trump. Sarebbe per Trump il primo viaggio in Sudamerica, se l’americano decidesse di assistere al Summit.