CARACAS – Anche il presidente della Repubblica, Nicolás Maduro, nella “black-list” panamense. Tanti funzionari del Governo, ben 55 – compreso appunto il presidente Maduro – sono finiti nella “lista-nera” del ministero dell’Economia e Finanza del Panama. Il ministero panamense, in un comunicato, ha reso noto che attraverso la “Risoluzione N. 02-2018” invita tutte le istituzioni pubbliche e private a limitare “operazioni economiche e finanziarie” con i cittadini della “black list”. Sottolinea che sono individui considerati ad alto rischio di reciclaggio di capitali, finanziamento al terrorismo e finanziamento alla proliferazione di armi di distruzione di massa. Un’accusa pesante dalla quale si salvano, almeno per ora, pochi funzionari del Governo. Ma, attenzione. Il ministero sottolinea che la lista potrebbe non essere quella definitiva.

Il provvedimento delle autorità del Panama non si limita ai funzionari del Governo. Ben 16 aziende sono segnalate ad alto rischio per le stesse ragioni.

Nella lista resa nota dalle autorità panamensi e che pubblichiamo di seguito, sono presenti dal presidente della Repubblica, Nicolás Maduro, al Procuratore Generale, Tareck William Saab; dall’ex Comandante della Guardia Nazionale, Antonio José Benavides, al N. 2 del Psuv, Diosdado Cabello; dalla presidente del Consiglio Nazionale Elettorale, Tibisay Lucena, al fratello dell’estinto presidente Chávez, Adán.

Panama è il primo Paese latinoamericano ad approvare una tale risoluzione che, tra l’altro, prevede il sequestro di tutti i beni dei funzionari e delle aziende in questione.

Ecco la lista:

1 Albisini Serrano, Rocco

Ameliach Orta, Francisco José Benavides Torres, Antonio José Bernal Martínez, Manuel Gregorio Bernal Rosales, Freddy Alirio Cabello Rondón, Diosdado Chávez Frías, Adán Coromoto Contreras, Willian Antonio D’amelio Cardiet, Tania Damiani Bustillos, Luis Fernando Delgado Rosales, Arcadio de Jesús Escarrá Malave, Hermánn Eduardo Farías Peña, Erika del Valle Fernández Meléndez, Manuel Ángel Fleming Cabrera, Alejandro Antonio García Duque, Franklin Horacio Gonzales López, Gustavo Enrique Guitierrez Alvarado, Gladys Maria Haringhton Padrón, Katherine Nayarith Harnández de Hernández, Socorro Elizabeth Hidrobo Amoroso, Elvis Eduardo Izquierdo Torres, Gerardo José Jaua Milano, Elías José Lepaje Salazar, Nelson Reinaldo Lucena Ramírez, Tibisay Lugo Armas, Bladimir Humberto Maduro Moros, Nicolás Malpica Flores, Carlos Erik Marco Torres, Rodolfo Clemente Marquez Monsalve, Jorge Elieser Mata García, Américo Alex Meléndez Rivas, Carmen Teresa Mendoza Jover, Juan José Moreno Pérez, Maikel José Noguera Pietri, Justo José Oblitas Ruzza, Sandra Ortega Rios, Calixto Antonio Osorio Zambrano, Carlos Alberto Pérez Ampueda, Carlos Alfredo Pérez Urdaneta, Manuel Eduardo Quintero Cuevas, Carlos Enrique Rangel Gomez, Francisco José Reverol Torres, Néstor Luis Rivero Marcano, Sergio José Rodríguez Díaz, Julián Isaías Rotondaro Cova, Carlos Alberto Saab Halabi, Tarek William Suarez Anderson, Lourdes Benicia Suarez Chourio, Jesús Rafael Varela Rangel, Maria Iris Villegas Poljak, Ernesto Emilio Vivas Velasco, Ramón Darío Zavarse Padón, Fabio Enrique Zerpa Delgado, Simón Alejandro Zuleta de Merchan, Carmen Auxiliadora

Le aziende: