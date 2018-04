CARACAS. – La presidente della Commissione per la Politica dell’Assemblea Nazionale, Delsa Solórzano, assicura che l’UIP è preoccupata per la situazione politica del paese.

L’organismo internazionale, ha redatto una risoluzione sulla situazione-paese, nella quale si dichiarano le presidenziali del 20 maggio, come un evento politico non elettorale proprio per la mancanza di garanzie e condizioni eque.

Difatti, il Segretario Generale dell’UIP, Martin Chungong, siè riferito alle inabilitazioni politiche imposte dal governo ad alcuni candidati dell’opposizione durante le primarie. Il funzionario ha richiesto un alt alla persecuzione politica e agli attacchi ai parlamentari di opposizione.

La Solórzano, batte il tasto sulla stessa nota dell’organismo internazionale. Non considera vere elezioni, i comizi che si avvicinano anche perché si chiede come possa il popolo votare a favore di un governo che ha depauperato la nazione.

E ha ricordato che il Fronte Ampio Democratico raggruppa molti settori della vita civile e politica del paese dell’opposizione e non, ma che lottano assieme perché si raggiungano condizioni trasparenti per percorrere un vero cammino elettorale.

Rappresentanti dell’UIP verranno in Venezuela

La Solórzano, ha informato EFE che alcuni rappresentanti dell’Unione Interparlamentare Mondiale verranno nelpaese ma questo“si saprà soltanto quando loro si troveranno in terra venezuelana, non prima” ha chiarito.

Incontro dell’UIP in Ginevra

E riguardo la partecipazione della delegazione dei parlamentari venezuelani all’UIP, la deputata ha informato sull’esito ottenuto all’Assemblea numero 138 dell’organismo in Ginevra. Le conclusioni raggiunte sono chiare: si esige il rispetto per i deputati dell’opposizione e si chiedono garanzie per indire elezioni pulite.

Durante l’incontro, l’UIP ha esaminato le violazioni a diritti umani di 57 deputati venezuelani appartenenti al MUD e l’organismo ha deciso di approvare la protezione a questi parlamentari tra cui figurano Henry Ramos Allup, Julio Borges e Juan Guaidó.

Cuba, l’eccezione

La Solórzano ha informato che i parlamentari venezuelani si sono riuniti con le delegazioni di tutti i paesi del mondo, membri dell’organismo. E, stando alle sue dichiarazioni, “non vede quali siano gli alleati di Maduro in questi momenti, tranne Cuba.”

“Oltre i problemi della violazione dei diritti umaniche nel caso dell’UIP, analizzati specialmente riguardo i parlamentarivenezuelani di opposizione, l’organismo è pure preoccupato per la scarsità di cibo e medicine e l’impossibilità che questi prodotti vengano al paese attraverso l’apertura di un canale umanitario” ha sostenuto la deputata.