Un lugar en silencio

Shsss… ¡Silencio! No te pueden oír, no puedes emitir ningún sonido o serás cazado en “Un lugar en silencio”, llega este viernes 6 de abril el nuevo thriller de terror de los esposos John Krasinski y Emily Blunt, donde la clave para sobrevivir se basa en no hacer ningún ruido. Conoce la historia de una familia que vive en una casa en el bosque alejada de la civilización que se encuentra amenazada por una extraña presencia que los acecha hasta el punto de no poder hablar entre ellos.

Acostumbrados en vivir en silencio la familia lleva su día a día con la mayor normalidad posible hasta que un pequeño accidente en casa provoca un ruido que los pone en peligro, todos se aterran y sienten como poco a poco, algo se acerca a su hogar de forma aterradora.

Proyecto Florida

Disfruta de los primeros días de verano en el hotel MagicCastle Motel en “Proyecto Florida” donde Moonee (Brooklynn Prince) una precoz niña de seis años sueña con ir a Disney World, allí vive junto a su joven madre Halley (BriaVinaite)que lleva su vida al límite de la legalidad tratando de sobrevivir de diferentes maneras. La pequeña pasa los días jugando con su amiga Jancey (Valeria Cotto) en un escenario donde el alcohol, las drogas y la prostitución, se convierten en el telón del fondo de su infancia.

Lo más parecido que tiene Moonee a un padre es Bobby (WillemDafoe) el gerente del hotel que trata de cuidarla de los peligros que la rodean. ¡Vaya! parece que todos tendrá verano inolvidable en el pequeño hotel.

