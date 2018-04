MILANO. – Cernobbio di primavera senza politici ma con molta Europa. Con le consultazioni al Quirinale in corso il Workshop organizzato dal Think Thank The European House Ambrosetti, nella due giorni che si apre in riva al lago di Como, è pronto ad esaminare sfide e prospettive dell’economia e della finanza a livello globale con uno sguardo anche a Roma e all’evoluzione del dibattito politico in atto.

Al centro del forum tra i temi in analisi la fine del Qe in Europa e gli gli impatti sull’Italia ma anche la Cashless Revolution e la Brexit con un esame degli sviluppi negoziali. Nell’agenda dei lavori non mancherà poi un Focus sull’Asia così come saranno considerati gli attuali rischi geopolitici e gli impatti sugli investimenti.

Nel parlare di Europa la discussione sarà incentrata tanto sull’unione dei mercati dei capitali quanto sull’unione bancaria. A Villa d’Este al tavolo dei relatori dai vicepresidenti della Commissione Europea Jyrki Katainen e Valdis Dombrovskis (quest’ultimo ha la delega sull’euro) passando per Benoit Coeuré della Bce e Elke Konig, presidente del Single Resolution Board.

Tra gli interventi in agenda anche quelli degli economisti Nouriel Roubini e Luigi Zingales così come di Carlo Cottarelli direttore dell’Osservatorio sui Conti pubblici italiani dell’Università Cattolica e già Commissario alla Spending Review e dell’ex ministro al Lavoro, Enrico Giovannini.

Ma sono attesi anche i due ex premier, Mario Monti (presidente della Bocconi e senatore a vita) ed Enrico Letta, ora a Parigi a dirigere la Scuola d’Affari Internazionali. Tra i banchieri presenti il ceo di Barclays, Jes Staley, il presidente di JpMorgan, Jacob Frenkel, l’a.d di Norges Bank, Yngve Slyngstad.