CARACAS. Henry Falcón el candidato a la presidencia venezolana por el partido Avanzada Progresista, afirma que de ganar las elecciones la dolarización podría ser es una alternativa para restaurar el poder adquisitivo de los venezolanos y no descarta acudir las organismos internacionales como el Banco Mundial o Fondo Monetario Internacional, para adquirir créditos que pudieran estabilizar la economía Nacional.

“Hay que recurrir a entes multilaterales, que por cierto, Venezuela es parte del Banco Mundial, Banco Interamericano, La Corporación Andina de Fomento, el Fondo Monetario Internacional, y hay que inyectarle recursos a la economía”, afirmó.

Para el candidato hay que revisar todos los procesos y expropiaciones, inyectarles recursos y regresarles la titularidad a los dueños de empresas y fincas embargadas, a la vez que debería haber una indemnización por parte del Estado para que las mismas se puedan reactivar”.

Finalmente en respuesta a las declaraciones del Ex presidente de España, Felipe González, ratificó que no renunciará a la candidatura presidencial bajo ninguna presión internacional y advirtió que la Asamblea Nacional Constituyente es un mecanismo del ejercicio de la política del gobierno y a su juicio, no tiene legitimidad ni reconocimiento nacional ni internacional.