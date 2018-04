CARACAS – Contrario a la propuesta del candidato presidencial Henry Falcón, expertos ven que la salida económica podría agilizarse con una reforma fiscal y una medida cambiaria fija, ya que la dolarización podría solucionar la hiperinflación pero no el déficit fiscal.

Para el diputado José Guerra, más que un nuevo esquema cambiario el país requiere de una nueva política petrolera porque en su opinión la dolarización podría ocasionar que la economía quede “debilitada” frente a “cualquier adversidad”.

Por su parte el economista Pedro Palma afirmó que “los problemas de dolarizar un país comienzan cuando tú eliminas la posibilidad de poder implementar una política cambiaria, limitas en una gran medida las posibilidades de políticas monetarias dentro de una economía”.

Sostiene que es deben sacarse cuentas para evaluar que la base monetaria y los pasivos del Banco Central de Venezuela (BCV) cubran los $3.000 millones para que pueda ser dolarizada Venezuela, según los datos que presenta Francisco Rodríguez (economista que acompaña a Falcón en su campaña).

En opinión del economista Jesús Casique dolarizar al país sería “amarrarse” a la Reserva Federal de los Estados Unidos, sin embargo “si circulan el bolívar y el dólar, no es una dolarización taxativamente”.

No obstante Guerra sostiene estar de acuerdo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) financie a la nación, según lo propone Rodríguez, en el Programa de Gobierno La Gran Transformación y señaló no tener sentido la dolarización voluntaria porque “la gente no va a preferir el bolívar que el dólar”.

Lo que propone Falcón

El candidato Henry Falcón, presentó hoy su propuesta de gobierno a propósito del inicio de la campaña electoral para las elecciones del venidero 20 de mayo.

Para Falcón la transformación de Venezuela se inicia con tres pilares fundamentales:

“Una Venezuela que funcione” donde se atienda desde los más básico como la falta de efectivo hasta el alto costo de la vida. Una de las soluciones es la dolarización para darle estabilidad y cambiar los bolívares por dólares.

“Una Venezuela que produce” para estimular la inversión en el sector petrolero para reactivar la producción de crudo, invitar al sector privado a invertir en Venezuela y abrirse a los organismos internacionales para atraer la confianza de los inversionistas.

“Devolver la empresas privadas expropiadas para generar puestos de trabajos que inviten a los jóvenes emigrantes a regresar al país”, afirmó Falcón.

“Una Venezuela Solidaria” que disminuya los niveles de inseguridad y atienda a los sectores más vulnerables del país con políticas claras como su propuesta de la “tarjeta solidaria” que consiste en un programa para impulsar acciones positivas como otorgar 10 dólares por cada hijo de familia condicionado a la asistencia a la escuela para reducir los niveles de deserción escolar.

Henri Falcón aclaró que dentro del plan económico estaría establecer un sueldo mínimo en 75 dólares, que aumentaría en el segundo año de gobierno a 150 dólares y a 300 dólares en el tercer año.