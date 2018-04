CARACAS – Dopo 32 anni il Venezuela ospiterà i Juegos Bolivarianos e lo farà nel 2021. La notizia é stata annunciata tramite un comunicato stampa dal Comitato Esecutivo dell’Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO). Baltazar Medina (presidente) ed Eduardo Álvarez (primo vice-presidente dei ODEBO e presidente del COV) fanno parte del comitato che ha designato lo stato Miranda come se della XIX edizione dei giochi.

L’ultima volta che la terra di Bolívar ha ospitato i giochi é stato nel 1989, allora fu la città di Maracaibo la designata.

“Dobbiamo iniziare a prepararci, non solo per presentare dei giochi all’altezza, ma anche per vincerli. Credo che sarà l’occasione per preparare al meglio la nostra delegazione e in casa tornare a vincere i Juegos Bolivaranos” ha dichiarato Eduardo Álvarez, presidente del Comitato Olimpico Venezuelano.

I Juegos Deportivos Bolivarianos si svolgono ogni 4 anni dal 1938 ed i paesi partecipanti sono Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana e Venezuela.

I giochi vengono disputati un anno prima dei Giochi olimpici. L’ispirazione per la nascita dei Giochi bolivariani venne al loro ideatore Alberto Nariño Cheyne proprio durante i Giochi di Berlino del 1936. La prima edizione fu organizzata nel 1938 in Colombia. L’idea era unire tutti i popoli dei Paesi liberati da Simón Bolívar mediante una competizione sportiva

Le discipline presenti ai Juegos Bolivarianos saranno: atletica, badminton, baseball, beach volley, bowling, calcio, calcio a 5, ciclismo (BMX, mountian bike, pistam strada), ginnastica (rítmica, artística ed acrobática), judo, karate, lotta, ippica, nuoto, pallacanestro, pallamano, pallanuoto, pallavolo, pattinaggio, pesi, pugilato, raquetbol, remi, rugby a 7, scherma, sci acquatico, softball, squash, taekwondo, tennis, tennis tavolo, tiro sportivo, tiro con l’arco, triatlón, tuffi e vela.

L’ultima edizione dei Juegos Bolivarianos si é svolta a Santa Marta in Colombia dove hanno partecipato circa 3.000 atleti.

Il Venezuela scenderà in campo con la missione di migliorare la prestazione del 2017 quando chiuse al secondo posto con un bottino di 94 medaglie d’oro, 40 argenti e 102 bronzi per un totale di 292 podi.

(di Fioravante De Simone)